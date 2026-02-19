ESTA es la isla más bonita del Pacífico mexicano que pertenece a Jalisco

Al pensar en vacaciones, es común que lo primero que venga a la mente sean las playas. No es casualidad: para muchas personas, escuchar el sonido del mar y relajarse bajo el sol sobre la arena es la forma ideal de desconectarse del estrés acumulado tras jornadas intensas de trabajo o escuela.Si estás planeando una escapada al mar, Jalisco es una excelente opción, ya que cuenta con múltiples playas distribuidas en sus municipios costeros. Además, frente a su litoral se ubican varias islas accesibles en recorridos de ida y vuelta, ideales para una aventura distinta. Entre ellas, destaca una en particular que los viajeros han bautizado como la más bonita del Pacífico mexicano, un destino que vale la pena visitar cuando tengas la oportunidad.Se trata de nada menos que de Isla Cocinas, una isla virgen que se localiza frente a Punta Pérula. Esta isla está bordeada por arena blanca y cristalinas aguas de color turquesa. Isla Cocinas se halla a 1 hora y media de Barra de Navidad, a 2 horas y media de Puerto Vallarta y 6 horas de la ciudad de Guadalajara. En el poblado de Punta Pérula, los lancheros ofrecen viajes a este punto paradisíaco a bajo precio.Isla Cocinas destaca como un sitio perfecto para disfrutar actividades como el buceo, la natación y los paseos en kayak. No obstante, al tratarse de una isla deshabitada, lo más recomendable es visitarla únicamente durante el día y buscar alojamiento en Punta Pérula, que cuenta con opciones cómodas para pasar la noche y continuar explorando la región.De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), Isla Cocinas es una isla pequeña de 33.3 m de altura, situada hacia el sureste de Isla Colorada. Hacia el sur se localizan otras islas pequeñas e isletas, entre las cuales las principales son San Pedro, San Agustín, Esfinge y Negrita, todas con rocas hundidas y separadas alrededor de ellas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF