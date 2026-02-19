ESTA es la isla más bonita del Pacífico mexicano que pertenece a Jalisco

Al pensar en vacaciones, es común que lo primero que venga a la mente sean las playas. No es casualidad: para muchas personas, escuchar el sonido del mar y relajarse bajo el sol sobre la arena es la forma ideal de desconectarse del estrés acumulado tras jornadas intensas de trabajo o escuela.

Si estás planeando una escapada al mar, Jalisco es una excelente opción, ya que cuenta con múltiples playas distribuidas en sus municipios costeros. Además, frente a su litoral se ubican varias islas accesibles en recorridos de ida y vuelta, ideales para una aventura distinta. Entre ellas, destaca una en particular que los viajeros han bautizado como la más bonita del Pacífico mexicano , un destino que vale la pena visitar cuando tengas la oportunidad.

Se trata de nada menos que de Isla Cocinas, una isla virgen que se localiza frente a Punta Pérula. Esta isla está bordeada por arena blanca y cristalinas aguas de color turquesa.

Isla Cocinas se halla a 1 hora y media de Barra de Navidad, a 2 horas y media de Puerto Vallarta y 6 horas de la ciudad de Guadalajara.

En el poblado de Punta Pérula, los lancheros ofrecen viajes a este punto paradisíaco a bajo precio.

Isla Cocinas destaca como un sitio perfecto para disfrutar actividades como el buceo, la natación y los paseos en kayak. No obstante, al tratarse de una isla deshabitada, lo más recomendable es visitarla únicamente durante el día y buscar alojamiento en Punta Pérula, que cuenta con opciones cómodas para pasar la noche y continuar explorando la región.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), Isla Cocinas es una isla pequeña de 33.3 m de altura, situada hacia el sureste de Isla Colorada. Hacia el sur se localizan otras islas pequeñas e isletas, entre las cuales las principales son San Pedro, San Agustín, Esfinge y Negrita, todas con rocas hundidas y separadas alrededor de ellas.

