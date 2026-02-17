¿Qué está más cerca de Guadalajara: Mazamitla o Tapalpa?

Ya falta relativamente poco para el próximo puente o día feriado en México, derivado de las celebraciones por el natalicio de Benito Juárez, y qué decir de lo cerca que están de comenzar las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Si quieres salir de Guadalajara, seguramente has contemplado los destinos de bosque como Mazamitla o Tapalpa, y posiblemente te interesa conocer cuál está más cerca de la ciudad.

Si así es, te recomendamos leer esta información.

El portal MejoresRutas.com señala que estos dos municipios, donde puedes pasar la noche en una cabaña o bien elegir un hotel, están a poco más de 100 kilómetros de Guadalajara.

Mazamitla

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Mazamitla, localizado en el sureste de Jalisco, está a 135 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), incluyendo 10 kilómetros en autopistas. MejoresRutas.com dice que por carretera son alrededor de 1 hora y 43 minutos, tiempo que te permite pasar por lugares como Lomas de Santa Anita, Jocotepec, Zapotitán de Hidalgo, San Luis Soyatlán, Tuxcueca, Mismaloya y Puruagua de Ramón Corona.

Tapalpa

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tapalpa, por otro lado, el destino de bosque que más cerca de Guadalajara se encuentra, está a 124 kilómetros de la ciudad, incluyendo 11 kilómetros en autopistas. El tiempo de recorrido es de 1 hora y 35 minutos, y en el camino pasas por Lomas de Santa Anita, Acatlán de Juárez, Amacueca, Buenavista, Andrés Figueroa, Catarina y Los Briseño.

El próximo día festivo en México será el 16 de marzo, mientras que las vacaciones de Semana Santa y Pascua son del 30 de marzo al 10 de abril (sin contar los fines de semana cercanos a esas fechas). Si quieres salir de la ciudad y aprovechar para descansar y conocer otros lugares, estos dos municipios son una opción que no debes dejar pasar.

