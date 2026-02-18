La Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores es uno de los programas sociales del Gobierno de México, y sus apoyos se entregan de manera directa a través del Banco del Bienestar. La tarjeta es el medio oficial para que las personas beneficiarias reciban sus depósitos una vez que les toque, y entre las dudas más buscadas en Internet sobre su uso es si se pueden realizar transferencias de dinero a ella.

La tarjeta del Banco del Bienestar no solo sirve para retirar efectivo que deposita la Secretaría que gestiona los programas en época de pagos (cada dos meses) de la pensión; también ofrece otras funciones que muchas personas desconocen, entre ellas:

Pagar en establecimientos con terminal bancaria, ya sean supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes.

Retirar dinero de manera gradual, ya sea en cajeros o directamente en ventanillas del Banco del Bienestar.

Ahorrar, ya que, como no es obligatorio sacar todo el dinero el mismo día del depósito, se pueden ir acumulando las cantidades que el dueño de la tarjeta desee.

Y recibir transferencias desde el Banco del Bienestar u otras instituciones financieras.

De acuerdo con la información oficial, las cuentas del Banco del Bienestar permiten recibir depósitos y transferencias, incluso provenientes de otros bancos, pues la tarjeta funciona como cualquier otra cuenta bancaria en México.

¿Quiénes son los beneficiarios de la tarjeta de la Pensión Bienestar?

La tarjeta se entrega a los beneficiarios de la Pensión Bienestar, un programa que entrega un apoyo económico cada dos meses y, al estar elevada a rango constitucional, el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar su continuidad. Esto otorga certeza a los adultos mayores, ya que el apoyo no depende de decisiones administrativas momentáneas ni de cambios políticos. La seguridad jurídica detrás del programa es uno de los aspectos que más valoran los beneficiarios y sus familias, pues asegura que los recursos llegarán de manera constante.

