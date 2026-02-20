INAPAM: estos son los taxis en Edomex con descuento para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como misión garantizar a sus miembros el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, así como su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.

Para ello, uno de sus instrumentos fundamentales es la credencial INAPAM, que ofrece a quienes la poseen beneficios en los rubros de:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

En cuanto al transporte, los descuentos abarcan traslados en rutas de transporte público, contratación de fletes, renta de vehículos particulares, autobuses foráneos y taxis. En el Estado de México, dos sitios de taxi ofrecen este beneficio a las personas adultas mayores afiliadas:

Sitio de Taxis Montón Cuarteles A.C. Jacalón

Ubicado en la calle 5 de Febrero #48, en el municipio de Huixquilucan, este sitio ofrece 20 % de descuento a quienes presenten su credencial vigente del INAPAM.

Servi Taxis Francisco Villa

Este sitio se encuentra en la avenida Cuauhtémoc S/N, S.M.A., colonia Centro, en San Mateo Atenco. El descuento que ofrece a personas con credencial del INAPAM es de 40 %.

Otros estados con descuentos del INAPAM en taxis

En la Ciudad de México, los taxis ejecutivos de Blackcar Offers Group otorgan 15 % de descuento; mientras que en Xalapa, capital de Veracruz, Radio Taxis GL ofrece 10 %.

Al presentar su credencial vigente, los adultos mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en traslados locales, lo que facilita su movilidad diaria, ya sea para acudir a consultas médicas, realizar compras o participar en actividades recreativas y sociales.

El trámite de la credencial del INAPAM es gratuito y permanente. EL INFORMADOR/Archivo

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite para obtener la credencial del INAPAM debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:

Tener al menos 60 años de edad.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se requiere:

CURP actualizada.

Número telefónico.

El trámite es gratuito y permanente.

Se puede ubicar el módulo de registro más cercano en este enlace.