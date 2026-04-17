Pensión Bienestar: así puedes cobrarla sin tarjeta si perdiste tu plástico en mayo de 2026

La tarjeta del Banco del Bienestar es una herramienta fundamental para acceder a los recursos económicos que entregan los distintos programas sociales impulsados por el gobierno federal, incluidos la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Se tiene previsto que el siguiente pago de estos programas sociales llegue en el próximo mes de mayo, lo que hace aún más indispensable contar con este plástico. Sin embargo, en caso de que los beneficiarios hayan extraviado su tarjeta de pago, existe otra manera de acceder al dinero mientras solicitan su reposición.

¿Qué hacer si pierdo o me roban la tarjeta de la Pensión Bienestar?

Debido a que la tarjeta del Banco del Bienestar es el único instrumento donde se depositan los apoyos económicos de los programas sociales del gobierno federal, las autoridades destacan la importancia de actuar de forma inmediata en caso de pérdida, con el objetivo de proteger los recursos y gestionar la reposición.

Lo primero que se debe hacer es reportar la tarjeta mediante una llamada al Banco del Bienestar al 800 900 2000. Ahí es necesario elegir la opción número 2, correspondiente a robo o extravío, para que el personal verifique tus datos (debes tener a la mano tu CURP y credencial del INE) y realice el bloqueo de la tarjeta.

Al finalizar, se te otorgará un número de folio, el cual debes guardar muy bien, ya que es fundamental para el seguimiento del trámite. Cabe señalar que el bloqueo de la tarjeta también puede solicitarse de forma presencial acudiendo directamente a las ventanillas de alguna sucursal bancaria del país.

Se tiene previsto que el siguiente pago de estos programas sociales llegue en el próximo mes de mayo. ESPECIAL/Banco del Bienestar

Tras este proceso, es necesario comunicarse al número correspondiente al programa social del que eres beneficiario. En el caso de la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, así como Sembrando Vida y el Programa para Madres Trabajadoras, el teléfono es 800 639 42 64.

Posteriormente, deberás recoger la nueva tarjeta en el lugar que se te indique.

¿Cómo cobrar la Pensión Bienestar sin tarjeta?

En caso de extravío, existe una alternativa para cobrar la Pensión Bienestar sin utilizar la tarjeta: acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar con los documentos necesarios para acreditar tu identidad. Estos son:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente, como la INE o la credencial INAPAM

CURP actualizado

Número de teléfono de contacto

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Asimismo, se sugiere llevar el número de folio otorgado para dar seguimiento al trámite de reposición de la tarjeta. Puedes realizar retiros de esta manera mientras no concluya el proceso de reposición.

Para ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio, puedes acceder al siguiente enlace:

https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ .

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