México, España y Brasil acuerdan ampliar ayuda a Cuba

México, Brasil y España acordaron reforzar de manera coordinada el apoyo humanitario a Cuba, en respuesta al deterioro de las condiciones de vida en la isla y en medio de un entorno internacional más tenso.

A través de un comunicado conjunto, las tres naciones expresaron su preocupación por la crisis que enfrenta la población cubana y subrayaron la urgencia de implementar medidas que contribuyan a aliviarla. El documento establece el compromiso de fortalecer la cooperación para atender necesidades básicas, al tiempo que advierte sobre los riesgos de adoptar decisiones que agraven la situación o vulneren el derecho internacional.

La iniciativa también contempla el envío de insumos médicos, alimentos y apoyo técnico, con el objetivo de atender necesidades urgentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población afectada.

El posicionamiento cobra relevancia en un contexto marcado por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha endurecido su discurso hacia Cuba; incluso insinuando la posibilidad de una intervención, lo que ha encendido alertas en la comunidad internacional. Frente a este escenario, México, Brasil y España optaron por fijar una postura orientada a la contención y al respeto de la soberanía.

Los tres Gobiernos reiteraron su apego a los principios de integridad territorial, igualdad soberana de los Estados y solución pacífica de controversias, en línea con la Carta de las Naciones Unidas. Enfatizaron que cualquier salida a la crisis debe construirse dentro de ese marco, descartando acciones unilaterales o de carácter coercitivo.

Reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo como vías para atender conflictos de alta complejidad. En este sentido, hicieron un llamado a establecer un diálogo respetuoso y efectivo que permita avanzar hacia una solución estable, en la que el pueblo cubano pueda decidir su futuro sin presiones externas.

La postura conjunta se alinea con lo planteado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su participación en el foro político internacional propuso una declaración explícita en contra de cualquier intervención militar en Cuba. Defendió la necesidad de privilegiar la vía diplomática y sostuvo que la paz debe prevalecer frente a los escenarios de confrontación.

En su intervención, Sheinbaum también destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional desde una perspectiva más amplia. Como parte de ello, planteó destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación, orientado a combatir el cambio climático y a generar oportunidades económicas en distintas regiones.

Además, México propuso ser sede de la próxima edición de la Cumbre en 2027, con la intención de dar continuidad a los esfuerzos multilaterales enfocados en el bienestar social y el fortalecimiento democrático.

En conjunto, la posición de México, Brasil y España representa una apuesta por la asistencia humanitaria y la diplomacia como herramientas para enfrentar la crisis en Cuba, en contraste con posturas más confrontativas.