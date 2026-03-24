Con la llegada de abril de 2026, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina están más que atentos a la información oficial sobre las fechas de pago correspondientes a este periodo. Hasta ahora, las autoridades no han revelado algún calendario específico, por lo que estudiantes de educación básica y sus familias siguen a la espera de la dispersión de este apoyo económico.

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y está dirigida a estudiantes de nivel básico, con el objetivo de respaldar la permanencia escolar mediante un apoyo económico directo. Este programa busca reducir la deserción y aliviar la carga financiera de los hogares, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Lo que se sabe sobre un calendario tentativo de pagos de abril 2026

Se prevé que para abril de 2026 se mantenga el esquema de pagos basado en la letra inicial del primer apellido, tal como ha ocurrido en periodos anteriores. Sin embargo, es importante resaltar que las fechas exactas no han sido anunciadas oficialmente por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de ello, ya circula en Internet un calendario tentativo que organiza los pagos de esa manera.

Dicho calendario indica que los pagos correspondientes al segundo bimestre de este año arrancarían el primer día hábil del mes, siendo el miércoles 1; sin embargo, vale la pena mencionar que, como el jueves 2 y el viernes 3 de abril son inhábiles, es posible que se recorran hasta el lunes siguiente (el día 6) o bien hasta el regreso a clases tras el periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua el lunes 13 de ese mes (la fecha probable de inicio de la dispersión). Por lo tanto, esta programación solo debe tomarse como referencia, ya que la Secretaría del Bienestar no ha emitido algo oficial. La recomendación es consultar únicamente los canales institucionales para evitar información incorrecta.

¿Cuántos pagos habrá en 2026?

La información oficial señala que los apoyos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se distribuyen a lo largo de 10 meses del año. No hay pagos en julio ni agosto debido al periodo vacacional de verano.

Además, los depósitos no son mensuales, sino bimestrales, lo que significa que se realizan cinco pagos en total durante el año. Cada entrega incluye el monto acumulado de dos meses.

Para recibir el apoyo sin contratiempos, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales y utilizar su tarjeta del Banco del Bienestar para retirar el dinero en cajeros o sucursales autorizadas.

Esta nota se actualizará en cuanto la Secretaría del Bienestar confirme el calendario oficial de pagos para abril de 2026.

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