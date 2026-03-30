Autoridades del Gobierno de México confirmaron que ya son 7 las embarcaciones revisadas por el derrame ilícito de combustibles en el Golfo de México que provocó daños ambientales; en total, autoridades identificaron a 13 buques como probables responsables de este hecho.

¿Qué avances hay en las investigaciones por el derrame de combustibles en el Golfo de México?

"De los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento; los avances son siete buques revisados (cinco en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), los seis restantes fueron boletinados para con apoyo de la comunidad marítima internacional realizarles las inspecciones y obtener los datos", informó la Secretaría de Energía en un comunicado.

Añadió que, en el marco regulatorio, la ASEA mantiene acciones de supervisión, verificación e integración de investigación , con el propósito de determinar el origen y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

Asimismo, Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, en coordinación con instituciones estatales, da atención y canaliza a los ejemplares de vida silvestre afectados por hidrocarburos, dijo.

"En ejercicio de sus atribuciones, la ASEA ya presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales".

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"Las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, establecidas en el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3 mil días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental", apuntó el gobierno en comunicado conjunto.

El gobierno federal reiteró su compromiso con mantener acciones continuas hasta la mitigación de efectos asociados a la presencia de hidrocarburos.

¿Qué teorías hay sobre el derrame en el Golfo de México?

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, el Gobierno Federal absolvió a Pemex del derram e. Esto debido a que la fuente del daño se explica por tres orígenes: uno, el derrame lícito de un barco el cual no se ha definido.

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La segunda y la tercera causa son emanaciones naturales de chapopoteras en Coatzacoalcos y otra en la sonda de Campeche en el complejo de Cantarell.

En cuanto a la recolección, el corte del 30 de marzo reporta 42 toneladas recolectadas en playas en el día y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar en el día y 40.6 toneladas acumuladas, informaron autoridades.

JM

