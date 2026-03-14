Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben el pago extra de 700 pesos en abril 2026?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, gestionado por la Secretaría del Bienestar, cuyo objetivo es apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Para los alumnos que ya recibían el dinero antes de 2026 y estudian en secundaria, el apoyo económico consiste en un depósito bimestral de mil 900 pesos que se entrega directamente a los beneficiarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que el recurso llegue sin intermediarios.

Para abril de 2026, muchas familias beneficiarias continuráan recibiendo este apoyo, aunque existe una duda entre padres, madres y tutores: quiénes pueden acceder al pago adicional de 700 pesos que contempla el programa.

Este monto extra forma parte de las reglas de operación y se deposita junto con el apoyo bimestral para determinados hogares que cumplen con una condición específica.

¿Qué es el pago extra de 700 pesos de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina establece que las familias con más de un hijo inscrito en secundaria pública pueden recibir un depósito adicional de 700 pesos por cada estudiante extra que curse ese nivel educativo.

Este pago adicional se entrega junto con el apoyo bimestral y se deposita en la misma tarjeta del Banco del Bienestar. Por lo tanto, el dinero se recibe en una sola exhibición junto con el monto base del programa.

¿Quiénes reciben el pago extra de 700 pesos en abril de 2026?

El depósito adicional está dirigido a los hogares que cuentan con dos o más estudiantes inscritos en secundaria pública.

En estos casos, el programa otorga un apoyo acumulativo por cada hijo adicional después del primero. Es decir, mientras más estudiantes de secundaria haya en la familia, mayor será el monto total recibido.

La entrega del apoyo queda de la siguiente manera:

Una familia con 1 hijo en secundaria recibe mil 900 pesos.

Una familia con 2 hijos recibe 2 mil 600 pesos.

Una familia con 3 hijos recibe 3 mil 300 pesos.

Una familia con 4 hijos recibe 4 mil pesos.

Beca Rita Cetina: el objetivo del programa

La Beca Rita Cetina busca apoyar la economía de las familias mexicanas y reducir el riesgo de deserción escolar entre estudiantes de secundaria. Con este programa, el Gobierno de México pretende garantizar que más adolescentes continúen con su formación educativa.

Para conocer las fechas exactas de depósito y cualquier actualización del programa durante 2026, las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

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