De cara a las vacaciones de Semana Santa 2026 que inician el próximo fin de semana, los estudiantes de educación básica de México también se alistan para próximos descansos y días festivos, de acuerdo con el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inicio del ciclo escolar, ya que no quedan muchos días en este mismo rubro.

Los días sin clase que quedan del ciclo escolar actual

Después de que concluyan las vacaciones de Semana Santa, los últimos meses del ciclo escolar 2025-2026 son más tranquilos para alumnos y padres de familia o tutores, ya con pocos días festivos, megapuentes y consejos técnicos escolares en el horizonte.

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En el mes de julio, los estudiantes de kínder, primaria y secundaria tomarán sus vacaciones de verano previo a comenzar un nuevo año escolar.

Antes, los alumnos no tendrán clases, con motivo del Consejo Técnico Escolar, los días 29 de mayo y el 26 de junio. Debido a las vacaciones, en abril no habrá CTE.

Por su parte, el periodo de vacaciones de Semana Santa 2026 se extiende del 30 de marzo al 12 de abril, si bien los estudiantes irán a la escuela por última vez el 26 de marzo (el día 27 hay CTE) y volverán a la escuela el lunes 13 de abril.

¿Y cuáles puentes restan?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el viernes 1 de mayo será el próximo día festivo sin clases por el Día del Trabajo. Posteriormente, el lunes 4 está marcado como día de reflexión, por lo que también podría suspenderse la actividad escolar. A esto se suma el martes 5 de mayo, cuando no habrá clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Finalmente, el viernes 15 no habrá actividades escolares con motivo del Día del Maestro.

Finalmente, el 15 de julio termina el ciclo escolar, iniciando las vacaciones de verano a partir del 18 de julio.

Con esta información, las familias pueden planificar sus vacaciones y descansos con anticipación para disfrutar de momentos de calidad juntos.

ESPECIAL / SEP

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