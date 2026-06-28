¿Cómo registrar a tus padres en el IMSS? Requisitos, paso a paso y documentos necesarios

Las personas que cotizan como trabajadores o que están pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen la opción de registrar a sus familiares, incluidos sus padres, con el objetivo de que puedan acceder a atención médica y social sin costos adicionales.Para que los padres puedan recibir estos beneficios, es necesario que la persona derechohabiente realice un trámite ante el instituto. Este proceso es flexible, puesto que puede realizarse en cualquier momento del año de forma presencial o en línea.Para efectuar el trámite es necesario acreditar el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de otros requisitos establecidos por el organismo.Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.Del padre o la madre:Del asegurado:Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB