¿Cómo registrar a tus padres en el IMSS? Requisitos, paso a paso y documentos necesarios

Las personas que cotizan como trabajadores o que están pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen la opción de registrar a sus familiares, incluidos sus padres, con el objetivo de que puedan acceder a atención médica y social sin costos adicionales.

Para que los padres puedan recibir estos beneficios, es necesario que la persona derechohabiente realice un trámite ante el instituto. Este proceso es flexible, puesto que puede realizarse en cualquier momento del año de forma presencial o en línea.

Para efectuar el trámite es necesario acreditar el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de otros requisitos establecidos por el organismo.

Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.

Te puede interesar: ÚLTIMOS DÍAS: Qué pasará con mi línea telefónica si no vinculo mi celular con mi CURP

¿Cuáles son los requisitos para registrar a tus padres en el IMSS?

Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.

Que los padres dependan económicamente del asegurado.

Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.

Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.

¿Qué documentos se necesitan para registrar a tus padres en el IMSS?

Del padre o la madre:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Fotografía tamaño infantil.

Del asegurado:

Identificación oficial vigente.

Número de Seguridad Social (NSS).

Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.

Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.

Pasos para registrar a tus padres en el IMSS

Reunir toda la documentación requerida. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS. Presentar la documentación para su revisión. Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres. Esperar la validación del trámite por parte del IMSS. Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.

¿Qué beneficios tienen los familiares de trabajadores registrados en el IMSS?

Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a

Consultas médicas

Estudios

Medicamentos

Otros servicios de salud que ofrece la institución

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB

