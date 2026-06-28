Los delincuentes digitales han evolucionado sus tácticas y ahora graban tu voz de forma clandestina para cometer fraudes y suplantaciones de identidad altamente sofisticadas.Las estafas a través de teléfonos móviles han sufrido una transformación radical en todo el país. Anteriormente, los delincuentes concentraban sus esfuerzos en engañar a las víctimas para que proporcionaran directamente sus datos personales, contraseñas o números de tarjetas confidenciales.

Sin embargo, las recientes alertas ciudadanas emitidas por las autoridades especializadas en ciberseguridad revelan una modalidad mucho más peligrosa. Ahora, el objetivo principal de los criminales es registrar y almacenar los patrones de tu voz sin tu consentimiento explícito durante el enlace telefónico.

Estas llamadas maliciosas provienen casi siempre de números desconocidos o con ladas telefónicas inusuales. Para enganchar a la población, los atacantes inician la conversación con mensajes pregrabados o diálogos que generan un estado de extrema preocupación, confusión o urgencia económica.

Para lograr su cometido en la red, quien realiza la llamada suele hacerse pasar falsamente por personal calificado de reconocidas instituciones en el mercado de la banca comercial, empleados logísticos de paqueterías internacionales, representantes legales de servicios de cobranza o incluso funcionarios públicos.

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El verdadero propósito detrás de esta personificación es presionar psicológicamente a la persona para que pronuncie ciertas palabras o frases específicas. Una vez obtenidas, estas respuestas pueden ser editadas mediante programas de audio y usarse como pruebas falsas para autorizar servicios costosos.

Cómo opera el "fraude del sí" y el peligro de las respuestas automáticas

Una de las estrategias más extendidas y efectivas en la actualidad es la denominada técnicamente como el fraude del sí. El esquema es engañosamente simple: el estafador realiza una pregunta cotidiana de control para forzar una afirmación directa del usuario.

Preguntas comunes como "¿Hablo con el titular de la línea?" o "¿Me escucha bien?" están diseñadas para que respondas de forma afirmativa casi por instinto. Esa modulación de voz es capturada de inmediato por los sistemas informáticos de los delincuentes.

Posteriormente, el archivo de audio se manipula digitalmente para simular que aceptaste las cláusulas de un contrato comercial o que aprobaste un cargo financiero mayor en tu tarjeta de crédito, dejándote indefenso ante las aclaraciones con los ejecutivos de los bancos.

“Sí”

El peligro principal de este término radica en que se edita con facilidad para colocarse en grabaciones manipuladas como una supuesta aprobación legal de contratos.

“Hola”

Funciona para que los estafadores confirmen que el número se encuentra activo en la red y sirve de base para estructurar conversaciones simuladas.

“Aló”

Esta palabra activa de forma automática los sistemas de marcación computarizados, redirigiendo la llamada en tiempo real a otros operadores del fraude organizado.

Guía de respuesta segura frente a llamadas de números desconocidos

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Para contrarrestar los efectos de la ingeniería social aplicada por los delincuentes, es indispensable romper con los hábitos de respuesta automáticos que facilitan la edición del audio y poner en práctica filtros verbales de seguridad más estrictas.

Los especialistas en telecomunicaciones aconsejan emplear cuestionamientos abiertos que obliguen a hablar primero al interlocutor misterioso. Esto incrementa de forma significativa las posibilidades de identificar una trampa y reduce la recolección de sílabas aprovechables.

Fórmulas de cuestionamiento: Utiliza expresiones neutras como "¿Quién llama?", "¿En qué puedo ayudarle?" o "¿De parte de quién?" en lugar de afirmaciones directas.

La regla del silencio absoluto: Guardar un silencio hermético durante los primeros tres segundos de la llamada confunde a los sistemas automáticos y expone al estafador.

Guardar un silencio hermético durante los primeros tres segundos de la llamada confunde a los sistemas automáticos y expone al estafador. Corte de comunicación inmediato: Cuelga la llamada sin dar explicaciones si detectas conductas de presión, amenazas veladas o una urgencia inusual para tomar decisiones.

Cuelga la llamada sin dar explicaciones si detectas conductas de presión, amenazas veladas o una urgencia inusual para tomar decisiones. Validación interna de datos: No realices transferencias electrónicas ni confirmes información personal sin antes marcar directamente a los canales oficiales de tu institución.

No realices transferencias electrónicas ni confirmes información personal sin antes marcar directamente a los canales oficiales de tu institución. Monitoreo de movimientos financieros: Revisa tus estados de cuenta de forma frecuente a través de las aplicaciones móviles oficiales para detectar cargos indebidos a tiempo.

Revisa tus estados de cuenta de forma frecuente a través de las aplicaciones móviles oficiales para detectar cargos indebidos a tiempo. Denuncia ante la autoridad: Reporta de manera inmediata cualquier número sospechoso o de cobranza irregular ante tu compañía telefónica o las dependencias de justicia locales.

Adoptar estos protocolos de seguridad en tu dispositivo móvil es la herramienta más útil para proteger tu identidad y tus ahorros del fraude telefónico moderno. Compartir esta información con familiares y adultos mayores evitará que sus voces sean utilizadas en su contra en el ecosistema digital.

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