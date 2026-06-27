La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 llegó oficialmente a su fin y, con ello, comienza la etapa donde ya no existe margen de error. Después de tres jornadas cargadas de emociones y eliminaciones inesperadas, los equipos clasificados afrontarán una serie de encuentros en los que cualquier equivocación puede significar el término del sueño mundialista . Entre todos los cruces, el que acaparará gran parte de la atención en México será el enfrentamiento entre el Tricolor y Ecuador.

Pero, además del duelo de vida o muerte que protagonizarán los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre, también están otros encuentros que sobresalen, ya sea por el peso histórico de los equipos o por las figuras que se enfrentarán. Por ello, en EL INFORMADOR, te indicamos los encuentros más llamativos de esta fase de eliminación.

Brasil vs Japón, el duelo estelar

Si existe un partido que destaca por encima del resto en esta ronda, ese es el que se jugará entre Brasil y Japón en el Estadio Houston.

La Canarinha dejó atrás un comienzo lleno de dudas para recuperar su mejor versión. Tras un estreno decepcionante, los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron de menos a más con dos victorias de 3-0 sobre Haití y Escocia, recuperando la confianza y manteniéndose como candidatos al título.

Sin embargo, Japón representa un desafío de gran exigencia. Aunque los asiáticos avanzaron como segundos del Grupo F, dejaron una grata impresión gracias al futbol dinámico y ofensivo que mostraron frente a Países Bajos y Suecia.

La disciplina táctica y la velocidad en las transiciones convierten al conjunto japonés en un rival incómodo para cualquier selección, por lo que Brasil deberá ofrecer una de sus mejores actuaciones si no quiere quedarse en el camino .

Países Bajos y Marruecos prometen espectáculo

Otro de los enfrentamientos más atractivos se disputará en Monterrey, donde Países Bajos y Marruecos buscarán un lugar en los octavos de final. Además de representar el último partido mundialista que albergará el Gigante de Acero, el duelo enfrenta a dos selecciones que llegan en un momento muy positivo.

Ambas terminaron la fase de grupos con siete puntos y mostraron un notable poder ofensivo . La escuadra neerlandesa es una de las máximas goleadoras del torneo con diez anotaciones, junto a Alemania y Francia. Marruecos tampoco se quedó tan atrás y convirtió seis goles durante la primera ronda, consolidándose como un equipo muy difícil de vencer.

Portugal y Croacia, experiencia contra experiencia

Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes y compañía buscarán devolverle el protagonismo a una Selección Portuguesa que dejó algunas dudas durante la fase de grupos. Aunque los lusos partían como favoritos para dominar el Grupo K, terminaron conformándose con el segundo lugar tras registrar una victoria y dos empates.

Sin embargo, del otro lado, Croacia tampoco tuvo un camino completamente convincente, aunque logró avanzar gracias a dos triunfos y una derrota que le permitieron sumar seis unidades.

El encuentro enfrentará a dos generaciones repletas de experiencia y talento . Luka Modric e Ivan Perisic volverán a liderar a los balcánicos, mientras que Portugal intentará imponer la calidad de una plantilla que aspira a pelear por el campeonato.

Cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón | 11:00 horas | Estadio Houston

Alemania vs Paraguay | 14:30 horas | Estadio Boston

Países Bajos vs Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega | 11:00 horas |Estadio Dallas

Francia vs Suecia | 15:00 horas | Estadio Nueva York/Nueva Jersey

México vs Ecuador | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo | 10:00 horas | Estadio Atlanta

Bélgica vs Senegal | 14:00 horas | Estadio Seattle

Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina | 18:00 horas | Estadio San Francisco

Jueves 2 de julio

España vs Austria | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

Portugal vs Croacia | 17:00 horas | Estadio Toronto

Suiza vs Argelia | 21:00 horas | Estadio Vancouver

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto | 12:00 horas | Estadio Dallas

Argentina vs Cabo Verde | 16:00 horas | Estadio Miami

Colombia vs Ghana | 19:30 horas | Estadio Kansas City

SV