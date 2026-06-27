Trump vuelve a señalar a Irán por romper la tregua y amenaza con intensificar los ataques

El presidente estadounidense Donald Trump acusó nuevamente este sábado a Irán de incumplir el acuerdo de alto el fuego y advirtió que su administración podría aumentar la respuesta militar si Teherán mantiene sus acciones ofensivas , al señalar que la continuidad de los ataques podría poner en riesgo la existencia de la República Islámica.

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A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que las fuerzas de Estados Unidos realizaron bombardeos contra instalaciones iraníes relacionadas con el almacenamiento de misiles y drones , además de sistemas de vigilancia costera, como respuesta a una nueva supuesta violación de la tregua.

Trump señaló que, si la situación continúa escalando, Washington podría dejar de lado los intentos de contención y optar por una operación militar más amplia. “Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito”, escribió, antes de advertir que Irán podría “dejar de existir”.

Estados Unidos acusa nuevas agresiones de Irán y responde con ataques militares

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial", señaló el mando militar en un comunicado.

Según el CENTCOM, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades para el despliegue de minas navales.

El mando estadounidense aseguró además que, tras los bombardeos del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Irán tuvo "la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego", pero optó por no hacerlo al lanzar un nuevo dron contra el M/T Kiku.

Irán y EU intercambian acusaciones tras ruptura del alto el fuego

Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

El viernes, Trump ya había acusado a Irán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Los ataques son los primeros intercambiados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

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