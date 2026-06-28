La violencia continúa mermando Sinaloa. En las últimas horas, cinco nuevos asesinatos se registraron en diversas colonias de Culiacán, incluido un ataque al interior de un bar en el centro de la ciudad.

Estos son los cinco casos de presuntos asesinatos

Según el reporte, Benjamín Enrique "N", de 37 años de edad, convivía con otras personas en el bar, denominado "El Cautos", cuando se presentó una persona de apariencia joven y, sin medir palabra, sacó un arma y le disparo en varias ocasiones y luego salió del lugar.

En el fraccionamiento de Valle Alto, en la parte nor-poniente de la capital del estado, el propietario de un minisúper, identificado como Carlos Roberto "N", de 47 años de edad, fue asesinado en el interior de su negocio por personas desconocidas.

Los datos que se aportaron son que una persona ingresó como cliente al negocio y, al momento de atenderlo, este sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia, para después huir del lugar presuntamente en una motocicleta.

Jesús "N", de 25 años de edad, fue asesinado a balazos por dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, cuando se encontraba en el exterior de un domicilio por la calle Constelación, del fraccionamiento Infonavit Humaya, a la salida norte de Culiacán.

Santos "N", fue encontrado muerto con disparos en la cabeza al interior de una vivienda, de la colonia Antonio Toledo, la víctima se desempeñaba como reparador de neumáticos, por lo que tenía habilitado en el inmueble un negocio.

En la zona del Campo Morelia, a la salida norte de la ciudad, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, envuelto en una cobija, el cual presentaba varios impactos de bala, los elementos de la Fiscalía General del Estado recopilaron datos y evidencias del hallazgo.

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OB