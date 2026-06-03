Si tienes 60 años o más y ya cuentas con credencial del INAPAM, un trámite gratuito te abre la puerta a ingresos mensuales de 9 mil pesos mediante opciones laborales formales y seguras. Descubre aquí cómo aprovechar esta oportunidad.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó una excelente noticia para la tercera edad en México. A través de un programa especializado, los beneficiarios pueden acceder a un ingreso fijo que mejora su calidad de vida de forma notable, permitiéndoles mantener su independencia financiera y personal.

La iniciativa central se denomina Servicio de Vinculación Productiva, un esquema estratégico diseñado para reintegrar a los adultos mayores al mercado laboral formal. Este programa combate la discriminación por edad y reconoce la vasta experiencia, responsabilidad y sabiduría que este sector aporta todos los días a las empresas mexicanas.

Dentro de este mismo servicio, destaca también el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras, una alternativa sumamente flexible para quienes buscan ingresos complementarios. Ambas modalidades operan bajo estrictos lineamientos de seguridad, garantizando en todo momento el respeto absoluto a los derechos humanos y laborales de los participantes inscritos.

¿Cómo alcanzar los 9 mil pesos mensuales con la credencial del INAPAM?

Para acceder a estos atractivos beneficios económicos, el requisito indispensable es contar con la credencial vigente del instituto. Este documento oficial funciona como la llave principal para que las empresas aliadas ofrezcan vacantes con salarios que parten del salario mínimo legal establecido para este año en curso.

En la modalidad de empleo formal, los adultos mayores firman un contrato directo con las compañías participantes del sector privado. Esto garantiza un sueldo base de al menos 9 mil pesos al mes, además de otorgar todas las prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones pagadas y seguro médico.

Por otro lado, quienes optan por integrarse como empacadores voluntarios reciben retribuciones económicas directas de los clientes en diversas tiendas de autoservicio. Aunque en este escenario particular no existe un contrato laboral tradicional, las jornadas se adaptan con cuidado para proteger la salud física y el bienestar del adulto mayor.

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Requisitos para el registro al Servicio de Vinculación Productiva

El proceso de inscripción es presencial y no tiene ningún costo oculto para los interesados en participar.

Los aspirantes deben acudir a los módulos oficiales durante este mes de junio para llenar una solicitud formal, presentar su identificación oficial y pasar por una breve entrevista de perfilamiento. Para asegurar el éxito en tu trámite te recomendamos:

Verifica que tu credencial oficial esté vigente.

Prepara copias legibles de tu acta de nacimiento.

Lleva un comprobante de domicilio reciente.

Redacta un resumen de tu experiencia laboral.

Acude temprano a los módulos.

Las empresas que deciden participar en el Servicio de Vinculación Productiva también obtienen ventajas competitivas muy significativas para sus negocios. Al contratar a personas de la tercera edad, las compañías reportan un mejor ambiente laboral, una menor rotación de personal y un altísimo nivel de compromiso organizacional.

Es fundamental aclarar a toda la población que este ingreso no sustituye a la pensión universal, sino que funciona como un complemento económico. Los beneficiarios pueden seguir recibiendo sus apoyos gubernamentales habituales sin interrupciones mientras perciben su nuevo salario o las gratificaciones voluntarias en su puesto de trabajo.

Si conoces a un familiar o amigo que cumpla con el perfil requerido, invítalo a acercarse a las oficinas correspondientes lo antes posible. Recuerda que la información detallada sobre las vacantes disponibles se actualiza de manera constante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO