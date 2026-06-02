INE inicia producción de nuevo modelo de credencial para votar; ¿cómo será?

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la producción de una nueva versión de la credencial para votar que incorpora mayores medidas de seguridad y elementos orientados a reconocer la diversidad de la ciudadanía mexicana. La fabricación del nuevo modelo inició oficialmente el pasado 1 de junio y forma parte de la actualización periódica de uno de los documentos de identificación más utilizados en el país.

De acuerdo con información difundida por el organismo electoral, la renovada credencial fue diseñada para reforzar su protección frente a posibles intentos de falsificación, alteración, duplicación o suplantación, mediante la incorporación de tecnologías y elementos gráficos más avanzados.

Entre las nuevas características destacan un rediseño del elemento ópticamente variable ubicado sobre la fotografía y los datos personales del titular, además de microtextos de seguridad, siglas institucionales integradas en el fondo del documento, efectos de relieve visual, impresión tipo arcoíris y componentes táctiles que facilitan tanto la autenticación como la accesibilidad.

¿Qué incluye la nueva credencial para votar?

El INE también informó que la actualización incluye mejoras en los códigos bidimensionales tipo QR de alta seguridad. Esta innovación permitirá optimizar los procesos de verificación mediante herramientas tecnológicas especializadas, fortaleciendo la certeza sobre la autenticidad de la credencial y reforzando la protección de la información personal contenida en ella.

Con estas modificaciones, el organismo busca mantener a la credencial para votar como uno de los documentos de identidad más seguros del país, adaptándola a los nuevos desafíos tecnológicos y a las crecientes necesidades de protección de datos en el entorno digital.

Adicionalmente, destacó que el rediseño integra un enfoque de inclusión que reconoce la diversidad de la ciudadanía, debido a que agrega el campo de "Género" para que cada persona pueda elegir la opción que corresponda a su identidad autopercibida, permitiendo decidir si en la credencial se visualiza el campo "Sexo" o "Género" con las opciones de "M" para mujer, "H" para hombre o "NB" para la persona no binaria.

Apuntó que también se incluye la posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana, de manera que si la persona titular lo solicita, podrá imprimirse la palabra "Indígena" en la credencial con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, que emite el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Sin cambios a los derechos de la población

No obstante, enfatizó que dicho dato es únicamente informativo y no genera derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas en el registro de candidaturas.

Por otra parte, resaltó que se agregan elementos orientados a personas con discapacidad visual, como un corte o muesca que permite identificar la credencial al tacto respecto de otros documentos con la misma forma y tamaño.

Añadió que la Aplicación Móvil con el fin de verificar la autenticidad del documento reproducirá en voz el nombre de la persona titular al escanear los QR, lo que amplía las condiciones de accesibilidad para estos grupos vulnerables.

El INE puntualizó que los ciudadanos que acudan a partir de esa fecha a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar su trámite recibirán la credencial correspondiente a el rediseño, como una medida que marca el inicio de su emisión a nivel nacional.

Además, sostuvo que con estas acciones, la credencial de elector evoluciona con la finalidad de ser un documento más seguro, incluyente y confiable, que contribuye a garantizar derechos fundamentales y a fortalecer tanto su función como instrumento para emitir el voto y su valor de identificación oficial bajo el principio de que en el INE todas las personas cuentan.

TG