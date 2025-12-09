Los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, aprobados el lunes 8 de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este marco normativo establece que, a partir del 9 de enero de 2026, cada número celular deberá quedar vinculado a una persona física o moral.

De acuerdo con los "Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles", emitidos por la CRT, todas las personas que utilicen servicios móviles en México tendrán la obligación de registrar sus líneas en un padrón oficial con el fin de seguir haciendo uso del servicio. Esta disposición pretende asociar cada número con su titular para facilitar la prevención de delitos como el fraude o la extorsión telefónica.

Quiénes no se deben preocupar por registrar su línea telefónica

Con la información que se tiene hasta el momento sobre la regulación de Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro de líneas móviles, no hay menciones explícitas de exenciones que liberen a algún grupo (o tipo) de usuarios de la obligación de registrar sus números. Esto implica que, en principio, todos los usuarios de líneas móviles en México deberán registrarse.

El registro será obligatorio tanto para tarjetas SIM físicas como para eSIM virtuales.

La obligación aplica para “todos los usuarios de telefonía móvil”, ciudadanos mexicanos con CURP, así como personas extranjeras con pasaporte, de este modo no se hace distinción de esquema (prepago, pospago) ni de tipo de usuario.

Si alguien no registra su línea, ésta será suspendida, es decir, no podrá usarse para llamadas ordinarias, solo emergencias. Dicho en otras palabras: hasta ahora, no hay un apartado (al menos públicamente) que diga “estos usuarios quedan exentos”. Por ello, no es correcto afirmar que existan personas liberadas del registro.

La CRT subrayó que esta actualización normativa busca fortalecer la confianza en la telefonía móvil y responde al mandato de orientar su labor regulatoria hacia el beneficio directo de las personas, después de un proceso de diálogo con la industria y de atención a los resultados de la consulta ciudadana.

