Padrón de telefonía: ¿Es posible desvincular mi CURP de un número telefónico?

La inscripción de líneas de telefonía celular en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil busca combatir delitos como fraudes y extorsiones, al vincular cada número activo con información personal de quien lo utiliza. No obstante, hay personas que desean resguardar sus datos o dar de baja números que ya no usan, por lo que optan por eliminar esa asociación.

En estos casos, es posible retirar la CURP ligada a una línea telefónica mediante un procedimiento específico. A continuación, se detalla cómo realizar el trámite y qué aspectos conviene considerar antes de iniciarlo.

Verifica si eres el titular de la línea

Antes de comenzar, es fundamental confirmar si el número está registrado a tu nombre o si solo figuras como usuario. Esta distinción es relevante, ya que cuando el titular solicita la desvinculación, la línea puede quedar cancelada.

Opciones para realizar la desvinculación

Existen dos formas de llevar a cabo el trámite:

Atención presencial en sucursal: Puedes acudir a un Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica con una identificación oficial vigente. El personal realizará la baja del padrón y, al concluir, te entregará un folio de confirmación como respaldo del trámite.

Puedes acudir a un Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica con una identificación oficial vigente. El personal realizará la baja del padrón y, al concluir, te entregará un folio de confirmación como respaldo del trámite. Trámite en línea: También es posible hacer la solicitud de manera digital desde un teléfono móvil o computadora. Para ello, se debe cargar una fotografía de la identificación oficial y completar una “prueba de vida”, que consiste en una llamada de verificación para confirmar la solicitud.

Una vez validada la información, se enviará un mensaje de confirmación. Si el proceso no se completa después de tres intentos, será necesario acudir de forma presencial.

Revisa el estatus final de tu número

Después de concluir el procedimiento, el resultado dependerá de tu relación con la línea:

Si eres el titular: el número quedará sin servicio, con acceso únicamente a llamadas de emergencia.

Si solo eras usuario: tu información será eliminada del padrón y la línea continuará activa bajo el registro del propietario.

El folio o mensaje de confirmación debe conservarse, ya que es la evidencia de que la desvinculación se realizó correctamente y puede ser útil ante cualquier aclaración futura.

