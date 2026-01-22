Padrón de telefonía: ¿Quiénes están libres de hacer el registro?

Desde enero de 2026, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir delitos relacionados con el uso anónimo de teléfonos celulares. La disposición establece que cada número activo debe quedar vinculado a una identidad debidamente verificada.

Las autoridades fijaron como fecha límite el 29 de junio de 2026 para completar el trámite. En caso de no realizar el registro dentro del plazo establecido, las líneas serán suspendidas, lo que impedirá efectuar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar servicios de datos móviles. No obstante, la regulación contempla algunas excepciones.

Líneas que no están obligadas a registrarse

Existen ciertos tipos de líneas celulares que no deben cumplir con la vinculación, ya que utilizan tarjetas SIM que no permiten realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS. Estas SIM están diseñadas exclusivamente para el uso de datos y no cuentan con servicios de telefonía tradicional.

Entre las líneas exentas se encuentran:

SIM para dispositivos IoT: utilizadas en equipos como alarmas, rastreadores GPS, medidores inteligentes o cámaras de seguridad, que operan únicamente con conexión de datos.

Tarjetas SIM de solo datos: pensadas para tablets o módems USB, no para teléfonos móviles convencionales.

Chips exclusivamente de datos: SIM que no tienen asignado un número telefónico para servicios de voz dentro de la red del operador.

Cómo realizar el registro de una línea celular

La normativa establece que todas las líneas sujetas a la obligación deben vincularse con la identidad de la persona usuaria, independientemente de si coincide o no con el titular registrado ante la compañía telefónica. Para el trámite, únicamente se solicita la documentación de quien utiliza el número de manera habitual.

Para acreditar la identidad, es necesario presentar una identificación oficial vigente. En el caso del registro digital, se requiere cargar una imagen clara del documento y realizar una selfie como prueba de vida, con el fin de confirmar que la persona que realiza el proceso corresponde a la identidad presentada.

El registro puede efectuarse de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes de empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán, o bien a través de los portales oficiales en línea de cada operador.

Tanto la CRT como las compañías involucradas han señalado que el trámite no tiene costo, ya sea que se realice de manera presencial o digital. Cumplir con el registro dentro del plazo establecido permite mantener activo el servicio de telefonía móvil y ajustarse al nuevo marco regulatorio, que se aplicará plenamente durante el segundo semestre de 2026.

