CFE: ¿Dónde habrá cortes de luz este 30 de enero?

La Comisión Federal de Electricidad ha anunciado cortes eléctricos en municipios de Sinaloa y Guerrero que, durante algunas horas de este viernes, dejarán sin servicio a más de 164 mil personas.

La suspensión del servicio tendrá su mayor impacto en la Costa Chica de Guerrero, donde se realizarán trabajos para "mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región, y para cuidar la integridad de los trabajadores y los usuarios". Estas labores afectarán a localidades de los siguientes municipios:

Copala

Cuautepec

Ometepec

Tlacochistlahuaca

Cuajinicuilapa

Las Vigas

San Nicolás

El corte en la Costa Chica comenzará a las 4:00 horas y finalizará a las 9:00 horas.

En Sinaloa, el corte afectará solo a tres colonias de Los Mochis, en el municipio de Ahome. Será más corto, pero ocurrirá en pleno día.

De las 10:00 a las 13:00 horas, el suministro de energía eléctrica será interrumpido para las colonias:

Tabachines 1

Fovissste 4

Jiquilpan 2

La CFE precisó que el corte es necesario para el cambio de un poste y la instalación de un conductor de media tensión de un circuito de la subestación Los Mochis Uno.

Los usuarios pueden despejar sus dudas o reportar incidencias en el número telefónico 071.

Los precios de la energía eléctrica en México tendrán un subsidio mayor este año. EL INFORMADOR/Archivo

La CFE aumenta subsidios este año

El gobierno federal considera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 87 mil 789 millones de pesos en subsidios para la CFE, con el fin de contener el incremento de las tarifas este año.

La medida responde a previsiones sobre heladas y otros fenómenos que inciden en el precio del gas, un combustible que México importa mayormente de Estados Unidos y que es usado en las plantas de generación eléctrica de ciclos combinados.

Aunque el subsidio implica un menor pago directo de los usuarios, muchos han criticado que el precio real es absorbido por el presupuesto público.