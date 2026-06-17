Pacientes psiquiátricos en riesgo por presunto desabasto de alimentos en hospitales públicos

Las condiciones de atención en hospitales psiquiátricos públicos de la Ciudad de México encendieron las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, luego de que se denunciara la falta de alimentos para pacientes y trabajadores de diversas instituciones especializadas.

Disability Rights International y el Movimiento de Personas con Discapacidad advirtieron que la situación pone en riesgo la salud, la vida y el bienestar de las personas con discapacidad psicosocial internadas en hospitales como el Fray Bernardino Álvarez, el Juan N. Navarro y el Samuel Ramírez Moreno, todos dependientes del sistema federal de salud.

Las organizaciones señalaron que, desde el pasado 10 de junio, personal médico y sanitario ha reportado públicamente la escasez de alimentos a través de redes sociales, movilizaciones y otros canales de denuncia. De acuerdo con los colectivos, la interrupción del servicio afecta tanto a los pacientes internados como a los trabajadores que laboran en estos centros de atención especializada.

Según explicaron, el secretario de Salud, David Kershenobich, atribuyó el problema a retrasos en los pagos a la empresa encargada del servicio de comedor. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el suministro de alimentos haya sido restablecido de manera regular.

Las victimas dependen del Estado

"La falta de acceso a una necesidad básica como la alimentación constituye una situación inaceptable para una población que depende completamente del Estado para garantizar sus derechos fundamentales", sostuvieron las organizaciones en un comunicado, al exigir una solución inmediata para evitar mayores afectaciones en estos centros hospitalarios.

Las organizaciones consideraron que en lugar de aumentar la financiación de las instituciones, se debe apoyar a las organizaciones comunitarias externas a estas instituciones para que ayuden a las personas internadas. Indicaron que sacar a las personas de la institución para que reciban comidas en la comunidad sería un paso hacia el fin de los peligros de privación y negligencia en la institución.

"La situación ya se salió de las manos, ya se desbordó. Yo que he sido paciente desde los 18 nunca me ha tocado ver esto", expresó una persona usuaria del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Explicaron que la gravedad de esta situación resulta aún más alarmante si se tienen en cuenta las recientes observaciones internacionales.

La institucionalización de las personas con discapacidad

En marzo de 2026, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó su informe sobre México y recomendó a México desmantelar el sistema de institucionalización de las personas con discapacidad, así como diseñar y aplicar con carácter urgencia políticas, planes y estrategias para la desinstitucionalización.

"La desinstitucionalización no significa abandonar a las personas a su suerte ni trasladarlas a otras instituciones dejando a las personas y a las familias tratamientos ni servicios. Es un proceso planificado, gradual y centrado en la persona, que implica la creación de apoyos y servicios en la comunidad para garantizar el ejercicio de sus derechos, su autonomía y su inclusión social.

"Están en juego la vida, la salud y el bienestar de las personas con discapacidad recluidas en instituciones psiquiátricas. No podemos normalizar estas condiciones. Debemos actuar ya!", señalaron.

Por su parte, la Conasama informó que mantiene comunicación y diálogo permanentes con el personal del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, quienes ayer realizaron una manifestación en las inmediaciones de dichas unidades médicas.

Se emite fallo para contratar servicio de alimentos

En una tarjeta informativa indicó que ayer se emitió el fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de alimentos, lo que permitirá garantizar la continuidad en el suministro de dietas para pacientes y personal de ambas unidades.

"Es importante señalar que, en ningún momento, se ha suspendido la prestación de este servicio ni se ha afectado la atención alimentaria de los pacientes", aseguró la dependencia.

TG