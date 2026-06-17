Sindicato del Metro CDMX exige aumento salarial y refacciones para mejorar el servicio

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la instalación de una mesa formal de diálogo y negociación para atender las demandas que presentó desde noviembre del año pasado. Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial y el suministro oportuno de refacciones para garantizar la operación del sistema.

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Los trabajadores mencionaron que las condiciones salariales, laborales y de seguridad en las que desarrollan sus funciones requieren atención inmediata por parte de las autoridades competentes, ya que "nuestro compromiso, experiencia y esfuerzo sostienen la operación del Metro".

La falta de atención a las demandas sindicales tiene un impacto directo y tangible en la calidad del servicio que reciben millones de capitalinos diariamente. La escasez de herramientas y la dependencia de equipos obsoletos han provocado que actualmente solo se cuente con alrededor de 68 trenes en óptimas condiciones en toda la red.

Esta precariedad operativa no solo se traduce en retrasos constantes y aglomeraciones severas en los andenes, sino que incrementa significativamente el riesgo de incidentes graves, haciendo que la exigencia de refacciones y mantenimiento sea una cuestión de seguridad pública prioritaria para la ciudad.

¿Qué solicita el Sindicato del Metro?

Incremento salarial justo y digno, acorde con el aumento en el costo de vida, los niveles actuales de inflación y la responsabilidad que implica la labor.

El mejoramiento sustancial de las condiciones laborales y de seguridad en todas las áreas, talleres y centros de trabajo.

El respeto y cumplimiento irrestricto de los derechos laborales, establecidos en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

La dotación suficiente y oportuna de herramientas, refacciones, equipos, uniformes y materiales, indispensables para desempeñar las funciones de manera eficiente y segura.

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La operación y continuidad del servicio dependen, en gran medida, del conocimiento, compromiso y esfuerzo de las y los trabajadores, por ello, para el Sindicato del STC es indispensable que las autoridades escuchen las demandas y generen soluciones concretas que contribuyan tanto a mejorar la calidad de vida, como a garantizar la seguridad del servicio.

"Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que nuestras peticiones sean atendidas con responsabilidad, sensibilidad y voluntad de diálogo, estableciendo compromisos que respondan a las necesidades de la base trabajadora", concluyó el Sindicato.

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KR