Miércoles, 17 de Junio 2026

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Embajada de EU alerta por bebidas adulteradas en México durante Mundial 2026

La dependencia a cargo de Ronald Johnson pidió a los estadounidenses no descuidar sus bebidas, ni aceptar alguna de personas extrañas

Por: SUN .

"Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México", advirtió el organismo este miércoles. ESPECIAL/PEXELS

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la adulteración de bebidas durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la cual arrancó el pasado 11 de junio y acabará el próximo 19 de julio.

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Dicha dependencia, a cargo del embajador Ronald Johnson, pidió a los estadounidenses no dejar descuidadas las bebidas, ni aceptar alguna de personas extrañas.

"Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo", alertó.

     

Después del anochecer, esta representación diplomática pidió tomar "precaución adicional", de forma especial en áreas del centro de una ciudad y recomendó viajar en grupos.

"Los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos tanto en áreas turísticas como no turísticas", indicó.

También recordó que para México se mantienen alertas de viajes en los distintos estados que se pueden consultar en: https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html.

JM

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