La Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen para ratificar a Jennifer Krystel Castillo Madrid como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , cargo clave para la supervisión y fiscalización de las empresas y contribuyentes de mayor relevancia económica en el país.

El órgano legislativo encargado de los Asuntos Económicos, presidido por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, respaldó la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención.

Durante la sesión, los integrantes de la comisión analizaron la trayectoria profesional de la funcionaria y escucharon los principales ejes de trabajo que buscará implementar al frente de una de las áreas más estratégicas del SAT.

Una trayectoria de casi dos décadas en el servicio público

Al presentar el dictamen, Ramírez Marín destacó que Castillo Madrid cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, acumulando 18 años de trabajo en diversas dependencias gubernamentales.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran responsabilidades en las secretarías de Administración y Finanzas y de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, además de funciones dentro de la Oficialía Mayor de la capital del país. También formó parte de la estructura de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal.

En el ámbito académico, la funcionaria es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y ha complementado su formación con diplomados y cursos especializados en derecho tributario, finanzas y auditoría para la prevención de sanciones. Asimismo, actualmente es candidata a doctora en el área de finanzas.

Promete auditorías más eficientes y menos cargas para contribuyentes

Durante su comparecencia ante los legisladores, Castillo Madrid expuso una serie de acciones encaminadas a modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer la recaudación sin generar cargas innecesarias para los contribuyentes.

Entre sus principales propuestas se encuentra mejorar la eficiencia de las auditorías, agilizar los tiempos de devolución de impuestos, reducir los plazos de resolución de procedimientos y acelerar la atención de consultas y autorizaciones solicitadas por los contribuyentes.

La próxima titular de Grandes Contribuyentes aseguró que se buscará optimizar los mecanismos de control y supervisión para lograr una mayor eficiencia operativa dentro de la autoridad fiscal.

Prioridad a casos de alto riesgo y mayor transparencia

Uno de los puntos centrales de su estrategia consiste en fortalecer los criterios de programación de auditorías para concentrar los esfuerzos de fiscalización en actividades consideradas de alto riesgo.

Castillo Madrid afirmó que la intención no es incrementar de manera indiscriminada las revisiones ni generar molestias innecesarias a los contribuyentes cumplidos. En ese sentido, señaló que se evitará la realización de auditorías simultáneas sobre una misma persona física o moral y se procurará solicitar únicamente información representativa para las revisiones.

Además, planteó reforzar las prácticas de transparencia en los procedimientos de auditoría, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a quienes son objeto de procesos de fiscalización.

Buscan certeza jurídica y respeto a los plazos legales

La funcionaria también propuso homologar criterios de revisión para evitar interpretaciones distintas entre áreas del SAT y garantizar que todos los procedimientos se apeguen a la ley.

Entre sus compromisos destaca el respeto a los plazos de caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, así como la aplicación uniforme de criterios sin recurrir a interpretaciones retroactivas de las normas.

Asimismo, aseguró que se dará cumplimiento a los tratados internacionales para evitar la doble tributación y se buscará brindar mayor claridad en temas que con frecuencia generan dudas entre los contribuyentes, como los relacionados con publicidad, propaganda y otros conceptos recurrentes en las consultas fiscales.

Mayor comunicación con los contribuyentes

Finalmente, Castillo Madrid señaló que uno de los objetivos de su gestión será fortalecer el diálogo y la comunicación con los contribuyentes para que exista claridad sobre la documentación requerida durante los procesos de revisión.

Explicó que una mejor orientación permitirá reducir errores, agilizar procedimientos y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas y personas sujetas a fiscalización. Con ello, afirmó, será posible mejorar los tiempos de respuesta de la autoridad tributaria y elevar la eficiencia operativa en beneficio tanto del SAT como de los contribuyentes.

EE