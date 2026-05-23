La Operación Enjambre ha descabezado redes de narcotráfico en municipios clave, y Morelos hoy está bajo la lupa tras la caída de alcaldes vinculados al Cártel de Sinaloa. Con un edil prófugo y la promesa oficial de "no encubrir a nadie", el mapa del poder local se está reconfigurando ahora mismo.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, aseguró que en su gobierno "estamos contentos con las detenciones" que se han hecho en la reciente Operación Enjambre , encabezada por el Gabinete de Seguridad federal, en la cual se detuvo a diversas autoridades municipales, entre ellos, alcaldes y exalcaldes, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

¿Habrá más detenciones? Gobernadora responde

A su llegada a la ceremonia de inauguración del Hospital General de Jiutepec, el cual encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora aseguró que su gobierno no protegerá a nadie y señaló que desconoce si habrá más detenciones bajo este operativo .

Indicó que su gobierno está trabajando de la mano con la mesa de seguridad nacional y aseguró que los índices de violencia e inseguridad han bajado en Morelos.

“Estas son cosas que se manejan con mucho sigilo, pero sí estamos contentos de que se hayan hecho estas detenciones”.

"Estamos entre todos buscando la seguridad del estado. Nosotros hacemos también nuestra parte como gobierno del estado y tenemos también nuestra mesa de coordinación todos los días y, como decimos: no se va a encubrir a nadie".

¿Qué tanto penetró en las presidencias municipales este tipo de redes?, se le preguntó.

"Se detuvieron a dos presidentes municipales y coincido con la Presidenta de hacer un llamado a los congresos federales y locales para que se pongan más medidas para que haya más control sobre candidatos y candidatas del país".

¿Cree que habrá más detenciones?, se le insistió.

“No sé, creo que es un análisis que están haciendo a nivel nacional”, dijo.

Promete presencia en zonas críticas

Adelantó que el próximo lunes estará en Cuautla, cuyo presidente municipal, Jesús Corona, se encuentra prófugo, para dar el respaldo al nuevo cabildo y se reunirá con los empresarios de ese municipio .

Aseguró que su gobierno tendrá una presencia permanente en la zona oriente del estado.

Ante las declaraciones que ha hecho el obispo de Morelos, Ramón Castro, quien ha afirmado que la violencia y la extorsión son ya un tema generalizado en toda la entidad, la gobernadora señaló que ha pedido al religioso que presente las denuncias correspondientes.

¿Siente que es un problema focalizado o es generalizado en todo el estado?, se le preguntó.

"Es un problema focalizado, y estamos abiertos a que sigan las investigaciones", respondió.

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