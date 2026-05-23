INAPAM: Estos adultos mayores cobrarán doble pensión en junio 2026

Si revisas tu estado de cuenta este junio 2026, podrías llevarte una grata sorpresa financiera que muchos desconocen por falta de información. Existe la creencia de que usar tu credencial de descuentos del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam) te impide recibir otros apoyos sociales, pero la realidad es mucho más favorable.

El mito sobre la incompatibilidad de los programas gubernamentales ha provocado que miles de ciudadanos de la tercera edad dejen dinero sobre la mesa. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Bienestar han confirmado que un sector específico de la población tiene el derecho absoluto de cobrar una doble pensión durante este periodo. En esta nota te contamos los detalles.

¿Quiénes califican exactamente para este beneficio económico en México?

Para acceder a esta ventaja financiera, el requisito principal es ser un trabajador retirado que ya recibe una jubilación mensual por parte del IMSS o del ISSSTE. Al cumplir los 65 años de edad, estos mismos jubilados adquieren automáticamente el derecho constitucional de solicitar y sumar el apoyo universal del Gobierno de México, sin que una institución cancele a la otra.

Esto significa que, durante el calendario de dispersión de este mes, los afortunados verán reflejados ambos depósitos en sus cuentas bancarias sin ninguna penalización ni retención de impuestos. Es crucial entender que el INAPAM no emite pensiones en efectivo, pero su tarjeta de identidad actúa como un blindaje financiero al otorgar descuentos que potencian el rendimiento de esta doble entrada de dinero.

La Suprema Corte de Justicia otorgó un respaldo para los jubilados

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que protege los ingresos de los trabajadores retirados en todo el territorio nacional. El fallo determinó que las pensiones por jubilación laboral y los apoyos universales tienen naturalezas jurídicas distintas, por lo que ninguna autoridad puede condicionar, reducir ni cancelar el pago simultáneo de ambas prestaciones.

Gracias a esta importante jurisprudencia, los adultos mayores ya no tienen que elegir entre el fruto de sus años de trabajo formal y el derecho social que les otorga la constitución. Esta compatibilidad legal permite que los beneficiarios enfrenten de mejor manera los altos costos de medicamentos, alimentos y servicios básicos que impactan su economía diaria en ciudades como Guadalajara.

Recomendaciones para maximizar tu pago doble en junio

Confirma que tu tarjeta del Banco del Bienestar esté activa, vigente y sin bloqueos por falta de uso.

Mantén tu expediente al día en tu clínica correspondiente del Seguro Social para evitar suspensiones preventivas.

Utiliza tu credencial del instituto para obtener rebajas de hasta el 50% en supermercados, transporte y farmacias participantes.

Además de estos ingresos fijos, existe una tercera vía para quienes desean mantenerse activos en el mercado laboral formal y seguir produciendo. A través del programa de Vinculación Productiva, las personas de la tercera edad pueden conseguir empleos remunerados que incluyen prestaciones de ley, aguinaldo y utilidades, sumando un sueldo extra a sus dos pensiones ya garantizadas por el Estado.

¿Dónde y cómo resolver problemas con tus depósitos bancarios?

Si por alguna razón no recibes tu transferencia en la fecha programada según la letra de tu primer apellido, no debes entrar en pánico ni recurrir a intermediarios. Los derechohabientes pueden comunicarse directamente a la línea oficial de atención ciudadana (800 639 42 64) o acudir de manera presencial a los módulos instalados para levantar un reporte y recuperar sus fondos íntegros.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO