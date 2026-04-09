ONU lanza protocolo para denunciar trata de personas durante el Mundial en México

La Organización de las Naciones Unidas, junto con diversas instituciones, presentó este jueves un protocolo de acción que permitirá reportar por vía telefónica posibles casos de trata de personas durante el Mundial de Fútbol que se celebrará en México. La iniciativa surge ante la preocupación de que hasta el 99 por ciento de estos delitos no son detectados por las autoridades, según advirtieron impulsores de la campaña “Mundial Sin Trata”.

Con el objetivo de prevenir un posible incremento de este delito durante los meses del torneo —junio y julio—, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México estableció una colaboración con organizaciones civiles y empresas privadas como Uber. Esta alianza contempla la implementación de protocolos específicos y la capacitación de actores estratégicos, entre ellos personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles y conductores, considerados clave para detectar y reportar situaciones sospechosas.

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"La experiencia internacional es muy clara: los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan muy desafortunadamente", alertó la titular de programas de UNODC en México, Nayely Sánchez, en su intervención ante los medios de comunicación.

Según explicó, este proyecto "habla a quienes están alrededor de las víctimas", como "al conductor que recoge a alguien en el aeropuerto, a la recepcionista del hotel que nota algo extraño, al personal de salud que atiende una persona que no puede hablar".

Así funcionará el protocolo de la ONU contra trata de personas

El protocolo consistirá en claves de formación para identificar patrones ante un posible caso de trata y una línea de teléfono segura (800 55 33 00) para denuncias anónimas proporcionado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, organismo que acompañará judicialmente cada caso y dará traslado a las autoridades.

Por el momento, se han incorporado los cerca de 300 mil conductores de Uber en México, quienes recibirán conocimientos para poder identificar situaciones vinculadas a la trata de personas.

No obstante, los promotores precisaron que la iniciativa se dirige a toda la ciudadanía.

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La presidenta de la organización Sintrata, Mariana Ruenes, explicó que hay varias preguntas para hacerse para verificar una posible situación de trata, entre las que destacó la existencia de una "situación de control", que una persona hable en nombre de otra y la vigile o si un tercero retiene los documentos de identidad.

"Lo que siempre les decimos es a la gente tomar notas de todo lo que se observa, incluso lo que se escucha, porque también ahí puede haber indicios de que hay una relación de deudas, una relación de control", incidió.

El objetivo es combatir la trata en el ámbito de la explotación sexual de mujeres y niñas -el 70 por ciento de las víctimas de trata son mujeres en México, dijo-, quienes "son las principales poblaciones que se han usado afectadas con este tipo de eventos deportivos".

Durante el Mundial, los "focos rojos" de México en este delito son las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), donde va a haber un "flujo más alto de movilidad", agregó Ruenes.

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NA