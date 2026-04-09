De nueva cuenta, una jornada violenta sacudió a Sinaloa y el saldo es rojo con tres hombres muertos y cuatro más heridos. Estos son todos los detalles:

En la capital del estado, en una serie de hechos de violencia, tres personas del sexo masculino fueron privadas de la vida con impactos de bala y cuatro más resultaron heridas ; uno de ellos conducía una camioneta de lujo Mercedes-Benz, cerca del sector de Ciudad Universitaria.

Tres muertos en Sinaloa

En un expendio de gasolina, fuera de servicio, ubicado por el bulevar Ejército de Occidente, en el sector de Chula Vista, una persona del sexo masculino fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja y llevada a un hospital, donde poco después se notificó que esta había fallecido.

La víctima, de complexión delgada y de apariencia joven, fue atacada a balazos por personas desconocidas cuando esta se encontraba en unas instalaciones fuera de servicio en dicho sector, por lo que la Fiscalía General del Estado fue notificada sobre su muerte.

Un joven de nombre José Carlos "N", de 29 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos por personas desconocidas que lo atacaron en su vivienda en el fraccionamiento Las Glorias, en la parte del sector de los Ángeles.

En el exterior de una de las tiendas de conveniencia de la cadena Kiosko, en la colonia Aquiles Serdán, de la ciudad, un hombre aún no identificado fue atacado a balazos por personas que se presume viajaban en una motocicleta, las cuales lograron huir del lugar.

Los heridos

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de detonaciones de armas de fuego contra el conductor de una camioneta de lujo, sobre el bulevar Diego Valadez, mejor conocido como el malecón nuevo. Al arribar al sitio, encontraron que el conductor de la unidad presentaba un impacto de bala en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a un hospital.

Una persona del sexo masculino, aún sin identificar, fue víctima de un atentado a balazos en el patio de su casa, en la colonia Siete Gotas, en la parte oriente de Culiacán. La víctima fue auxiliada por paramédicos que la estabilizaron y llevaron a un hospital para su atención médica.

Las autoridades de seguridad pública y el Ejército fueron alertados de un nuevo ataque a balazos contra dos hombres en la calle Maya, en la colonia Industrial El Palmito, en la parte norponiente de Culiacán. En el lugar de los hechos, fueron auxiliadas las víctimas al presentar lesiones por armas de fuego.

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OA