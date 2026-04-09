Jueves, 09 de Abril 2026

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'Plan B' de Sheinbaum logra constitucionalidad con respaldo de 17 congresos locales

Tras su aval, se prevé que el pleno de la Cámara Baja emita la declaratoria de publicidad en la próxima sesión a realizarse el martes

Por: SUN .

SUN/ G. PANO.

SUN/ G. PANO.

A 20 horas de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, la Reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como “Plan B”, fue aprobada por 17 congresos locales, por lo que el proyecto alcanzó la constitucionalidad.

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Las legislaturas que lo aprobaron este mismo jueves, la mayoría en sesiones convocada de manera extraordinaria, son de los estados de:

  • Tabasco
  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • Guerrero
  • San Luis Potosí
  • Yucatán
  • Baja California
  • Colima
  • Sinaloa
  • Puebla
  • Sonora
  • Baja California Sur
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Estado de México

La minuta destaca que se establecen límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales, por lo que las remuneraciones de consejeros y magistrados no podrán superar las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en la Constitución.

Quedó aprobada sin cambios al proyecto que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

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Tras su aval por 17 congresos locales, se prevé que el pleno de la Cámara Baja emita la declaratoria de publicidad, en la próxima sesión a realizarse el martes 14 de abril a las 11:00 horas.

SV

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