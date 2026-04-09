Varias ONG dicen a Sheinbaum que 'fracking sustentable' suena prometedor 'pero no existe'

Más de 80 organizaciones civiles, incluida la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtieron este jueves que no existe una versión “sustentable” de la fracturación hidráulica, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum planteara la posibilidad de explorar tecnologías para la extracción de gas no convencional mediante este método.

Durante una intervención reciente, la mandataria señaló que el uso de técnicas de bajo impacto ambiental podría contribuir a fortalecer la soberanía energética del país, pese a que anteriormente se había pronunciado en contra de esta práctica. La propuesta contempla la creación de un comité científico encargado de analizar la viabilidad de aplicar nuevas tecnologías para la obtención de gas mediante fracturación hidráulica, también conocida como fracking.

En respuesta, diversas organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación al considerar que la iniciativa representa un cambio de postura respecto al compromiso previo de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante este procedimiento. Según señalaron, la idea de un fracking “sustentable” resulta contradictoria, ya que los impactos ambientales asociados a la técnica han sido ampliamente documentados en distintos países.

Más de dos mil estudios respaldan a las organizaciones

Las ONG indicaron en un comunicado que la eventual apertura a esta práctica podría implicar riesgos para el medio ambiente y los recursos hídricos, además de generar incertidumbre sobre la política energética nacional. En ese sentido, hicieron un llamado a mantener la coherencia con los compromisos asumidos en materia ambiental y a priorizar alternativas que impulsen la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes.

Señalaron que la evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo de “fracking” ha sido compilada por científicos independientes y de EU desde hace 15 años, quienes han organizado de forma rigurosa más de 2 mil 300 estudios científicos.

Un proceso no sustentable, de varios millones de dólares

Señalaron que en la conferencia presidencial del miércoles se mencionó la posibilidad del uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar, pero este uso de agua ha sido probado en diferentes zonas de EU y no se ha vuelto una práctica común debido a sus elevados costos, de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación.

También expresaron que "la soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México. Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil".

Según las organizaciones, las proyecciones de producción de gas fósil planteadas en el Plan Estratégico de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) establecen que hacia 2035, se alcanzaría un volumen de 4 mil 988 MMpcd (Miles de millones de pies cúbicos diarios) lo cual no alcanzaría para cubrir la actual demanda que es de nueve mil MMpcd.

"Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional (...) Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas", dijo este jueves la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum diferenció estas nuevas técnicas del “fracking” tradicional, descartando este último por sus "impactos ambientales graves", en medio de las críticas de organizaciones ecologistas por la disposición del Gobierno a incorporar esta técnica para extraer gas natural.

Sheinbaum, el “fracking” y López Obrador

En este sentido, reconoció que toda su vida habló en contra del “fraking” tradicional, si bien subrayó que con el uso de nuevas tecnologías hay un "menor impacto ambiental" , de modo que justificó ese cambio de postura con respecto al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El Gobierno de México anunció este miércoles que va a comenzar a probar con el “fracking” para reducir la dependencia del gas importado, particularmente desde EU y avanzar hacia la soberanía energética en la próxima década.

TG