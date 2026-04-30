Una jueza federal ordenó frenar la extradición a Estados Unidos de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien fue detenido en Nayarit el pasado lunes y es señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Nueva Generación.

La resolución fue emitida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, quien concedió una suspensión dentro del juicio de amparo promovido por el presunto traficante de drogas. Esta medida impide, por ahora, que sea trasladado al vecino país del norte, donde es requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con la determinación judicial, la suspensión tiene como objetivo mantener las cosas en el estado en que se encuentran, evitando que se ejecute la extradición hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo mediante una sentencia definitiva. La jueza argumentó que llevar a cabo la entrega fuera de procedimiento podría generar afectaciones irreparables a los derechos humanos del imputado.

Originario de Huetamo, Michoacán, Flores Silva —también conocido como “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”— es identificado por autoridades como una figura clave dentro del CNG. Se le atribuye haber sido jefe de seguridad de “El Mencho” y, posteriormente, responsable de las operaciones del grupo en Nayarit, particularmente en la producción y trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Además, bajo el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, el presunto delincuente habría operado en entidades como Jalisco y Nayarit, donde, según reportes oficiales, coordinaba importantes laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de metanfetaminas.

En paralelo, la Drug Enforcement Administration ha advertido que es poco probable que los cárteles mexicanos pierdan el control del tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos en el corto plazo, al considerar que no existen otros grupos criminales con la capacidad suficiente para disputarles ese dominio.

MF