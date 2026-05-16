El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que mejorar las condiciones de los docentes es indispensable para fortalecer la educación en México. En un análisis realizado con motivo del Día del Maestro, el organismo señaló que los profesores enfrentan jornadas laborales extensas, bajos salarios y condiciones poco favorables para su desarrollo profesional.

De acuerdo con el IMCO, en México existe escasez de docentes y quienes eligen esta profesión encuentran dificultades que limitan su crecimiento, capacitación y desempeño dentro de las aulas. El organismo consideró que estas condiciones afectan directamente la calidad educativa y la atención que reciben los estudiantes.

El análisis compara la situación de México con los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en esos países cada maestro de primaria atiende en promedio a 15 alumnos y los de secundaria a 13, en México los docentes de primaria atienden a 24 estudiantes y los de secundaria a 16.

El IMCO explicó que esta diferencia refleja una falta de personal suficiente para cubrir la demanda educativa, principalmente en primaria. Además, indicó que el mayor número de alumnos genera cargas laborales más pesadas y mayores responsabilidades para los maestros.

El organismo también destacó que el trabajo docente no se limita a las actividades en el aula. Los profesores dedican tiempo adicional a preparar clases, evaluar estudiantes, revisar tareas, dialogar con padres de familia, realizar tareas administrativas, asistir a capacitaciones y trabajar en planeaciones escolares.

A pesar de desempeñar jornadas laborales más largas que el promedio de los países de la OCDE, la docencia continúa siendo una de las profesiones menos valoradas, según el análisis.

Con base en datos de la herramienta Compara Carreras, elaborada por el IMCO, los docentes perciben un salario promedio mensual de 10 mil 650 pesos, cifra 17% menor al promedio de personas con carrera profesional, que asciende a 12 mil 96 pesos mensuales.

El IMCO señaló que los ingresos y las condiciones laborales de los maestros no corresponden a la importancia de su trabajo en la formación académica y el desarrollo del país. También advirtió que atender estos desafíos permitiría fortalecer el sistema educativo, mejorar el desempeño docente y elevar competitividad de México.

CT