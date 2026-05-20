El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica de carácter urgente y contundente para este martes 20 de mayo. Una severa onda de calor castigará sin piedad a gran parte del territorio mexicano, elevando los termómetros a niveles verdaderamente críticos y poniendo en riesgo la salud pública de millones de habitantes en diversas regiones.

Las autoridades federales confirmaron a través de sus canales oficiales que al menos 14 entidades federativas superarán la peligrosa barrera de los 40 grados Celsius . Entre los estados más afectados por este clima extremo destacan Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde el bochorno será prácticamente insoportable durante la mayor parte del día.

En regiones específicas del norte, noreste y occidente de la República, el calor extremo no dará tregua alguna durante toda la jornada de este martes . Los habitantes de estas zonas vulnerables deberán extremar precauciones de inmediato, ya que la exposición prolongada a los intensos rayos del sol podría desencadenar emergencias médicas graves, como el temido y letal golpe de calor.

¿Por qué se produce este fenómeno extremo en el territorio nacional?

Este evento climático sin precedentes responde directamente a un sistema anticiclónico posicionado estratégicamente en los niveles medios de la atmósfera terrestre . Dicho fenómeno meteorológico actúa en la práctica como un gigantesco domo invisible que atrapa el aire caliente y despeja los cielos, impidiendo por completo la formación de nubes refrescantes que alivien las altas temperaturas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó detalladamente en su más reciente reporte que esta circulación anticiclónica inhibe drásticamente las precipitaciones, especialmente en el occidente, centro y sur del país. Al no existir una capa de nubosidad densa que bloquee la intensa radiación solar, la superficie terrestre se calienta de manera acelerada, constante y sin interrupciones diurnas, elevando la sensación térmica.

Además, los expertos señalan que la actual temporada primaveral es históricamente propensa a registrar estas severas anomalías térmicas en el territorio nacional. La peligrosa combinación de baja humedad ambiental, cielos despejados y alta presión atmosférica crea el escenario meteorológico perfecto para que el calor sofocante se estanque durante varios días consecutivos sin dar el más mínimo respiro a la población.

El impacto directo en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara

Para nuestro estado, el panorama meteorológico exige atención inmediata y la adopción de medidas preventivas urgentes por parte de toda la población. El centro, sur y suroeste de Jalisco enfrentarán temperaturas máximas que podrían rozar los 45 grados Celsius durante las horas de mayor insolación, convirtiendo las calles y espacios públicos en auténticos hornos al aire libre.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, el ambiente será sumamente sofocante y pesado desde el mediodía hasta el atardecer de este martes 20 de mayo. Aunque los modelos climáticos pronostican la posibilidad de algunas lluvias aisladas en la región tapatía, estas ligeras precipitaciones no serán suficientes para mitigar la intensa sensación de bochorno extremo que dominará la ciudad.

Por si fuera poco, las rachas de viento, que alcanzarán velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, podrían generar fuertes tolvaneras en diversas zonas. Esta situación no solo empeora drásticamente la calidad del aire que respiramos, sino que incrementa de forma alarmante el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, alergias severas y molestas irritaciones oculares.

Tips rápidos de Protección Civil para protegerte del sol extremo

- Mantente hidratado constantemente: La Secretaría de Salud recomienda beber al menos dos a tres litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed, para compensar la rápida pérdida de líquidos provocada por la sudoración excesiva y evitar una deshidratación severa que comprometa tus órganos vitales.

- Evita la exposición solar directa: Es fundamental no realizar actividades físicas intensas, deportes ni labores pesadas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, ya que este es el periodo crítico de mayor radiación ultravioleta en el país y cuando el riesgo de insolación alcanza su punto máximo.

- Usa protección dermatológica adecuada: Aplica generosamente bloqueador solar de amplio espectro cada cuatro horas, viste ropa ligera de algodón en colores claros, y utiliza sombrero de ala ancha, gorra o sombrilla al salir a la calle para resguardar tu piel de quemaduras graves de primer y segundo grado.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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