El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este miércoles con un ambiente que rápidamente pasará de ser agradablemente fresco a volverse completamente sofocante. Según los últimos reportes meteorológicos emitidos para nuestra región, los tapatíos enfrentarán una jornada caracterizada por contrastes atmosféricos extremos que requieren toda nuestra atención y precaución.

Las autoridades oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido una alerta preventiva por las altas temperaturas que afectarán de manera significativa a la región occidente del país. Para este día, se espera que el termómetro alcance máximas de hasta 35 grados centígrados en las zonas más urbanizadas de la ciudad .

Sin embargo, la sensación térmica podría ser aún mayor y rozar los 38 grados debido a la baja humedad matutina combinada con la intensa radiación solar que golpeará el asfalto . El cielo se mantendrá mayormente despejado durante las primeras horas del día, permitiendo que los rayos del sol impacten directamente.

¿A qué hora exacta se elevará más la temperatura en la ciudad?

Si tienes que salir a la calle a realizar trámites o trabajar, toma nota de este dato crucial: el pico máximo de calor no ocurrirá exactamente al mediodía. Los expertos en meteorología advierten que la temperatura más alta y peligrosa se registrará puntualmente entre las 14:00 y las 16:00 horas .

Durante este lapso crítico de la tarde, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara pronostica un Índice UV que alcanzará el nivel 11, catalogado oficialmente como extremo. Exponerse al sol sin la protección adecuada en este horario representa un riesgo grave para la salud de todos.

Por ello, la recomendación principal para toda la población es reprogramar sus actividades físicas o laborales al aire libre para las primeras horas de la mañana o después del atardecer. Si es estrictamente necesario salir de casa, buscar la sombra constantemente y mantenerse bien hidratado será tu mejor defensa hoy.

La sorpresa de la tarde: ¿realmente lloverá hoy en la metrópoli?

A pesar del ambiente sumamente bochornoso que dominará gran parte del día, la dinámica atmosférica del estado de Jalisco presenta variaciones constantes para sorprender a sus habitantes. A partir de las 18:00 horas, la nubosidad comenzará a incrementar de manera significativa en el horizonte tapatío, cambiando por completo el panorama.

Los modelos meteorológicos más recientes indican hasta un 30% de probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas ligeras en distintos puntos estratégicos de la metrópoli . Estas precipitaciones, aunque breves, podrían ser el alivio perfecto para ayudar a refrescar el ardiente asfalto tras muchas horas de recibir una intensa y constante radiación.

No obstante, los elementos de Protección Civil advierten que estas lluvias vespertinas podrían venir acompañadas de rachas de viento que alcanzarían hasta los 40 kilómetros por hora. Esta situación atmosférica podría generar tolvaneras molestas y reducción de visibilidad, especialmente en las zonas periféricas y de construcción dentro de la ciudad.

Consejos rápidos y efectivos para sobrevivir al clima extremo de hoy

Para que las condiciones meteorológicas no te tomen por sorpresa en medio del tráfico o en la calle, aquí tienes una lista de recomendaciones clave y muy fáciles de aplicar para enfrentar este miércoles con total seguridad:

- Usa protector solar de amplio espectro: Aplica una capa generosa en rostro y brazos cada dos horas, especialmente si te encuentras fuera de la oficina durante el peligroso pico de calor vespertino que hemos mencionado.

- Viste ropa inteligente y fresca: Opta siempre por prendas fabricadas con algodón o lino, elige colores claros que reflejen la luz y prefiere la manga larga para bloquear físicamente los dañinos rayos UV que azotan la región.

- Carga un paraguas de doble propósito: Esta herramienta te servirá como una excelente sombrilla portátil al mediodía y, al mismo tiempo, te salvará de terminar empapado por las lloviznas sorpresivas que se esperan durante la tarde-noche.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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