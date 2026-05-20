El Registro Nacional de Población (Renapo) identificará la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con la leyenda de "Persona con reporte de desaparición, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

El objetivo es que, en caso de que se realice un trámite con la CURP de una persona con reporte vigente, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sea notificada.

"Es la llave para recuperar información, permite este cruce con más de 500 empresas y autoridades y que nos va a decir si alguien tiene alguna actividad con fecha posterior a la desaparición que nos permita conocer cuáles son los movimientos de una persona, incluso hacer una anotación en la CURP de aquellas personas que están desaparecidas", informó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

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La anotación en la Clave Única de Registro de Población (CURP) de una persona desaparecida evitará que sea utilizada para otros fines o registros. Además, precisó que la Credencial del Servicio Universal de Salud, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum no sustituirá este documento oficial.

"Eso es un planteamiento de muchas familias que han descubierto que con fecha posterior a la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres queridos (...) Si alguien que está señalado como desaparecido quiere hacer un trámite, tiene que llevar su CURP, pero al imprimirlo va a aparecer así, eso va a ayudar las instituciones y a las familias que esta persona está bien" , explicó.

Este martes, la Segob presentó el Plan de Trabajo en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemplan el fortalecimiento a bases de datos forenses nacionales, emprender acciones de búsqueda y el diseño de estrategias para evitar más desapariciones.

En conferencia de prensa, se destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), sin embargo, Rosa Icela Rodríguez reconoció que solo cuatro entidades (sin nombrar cuáles) cuentan con datos completos en materia forense.

"Hay otra parte que se está haciendo relacionada con estos cuatro estados , que es pedir la información por parte de la Fiscalía General de la República para cada uno de los bancos, para tenerlos todos precisos. Entonces, eso es lo que lleva más tiempo, digamos, los estados están muy fuertes, pero todavía no está completo. Nada más están ellos completos, faltan muchos datos… prefiero esperar a que tengamos todos los datos", pidió.

A partir de la implementación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), se han localizado 5 mil 898 personas en México. Y del 6 de marzo al 19 de mayo de este año se han activado mil 802 alertas por desaparición y encontrado a 825 personas con este mecanismo, de acuerdo con la comisionada Martha Lidia Pérez.

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MB

