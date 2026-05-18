El programa Hoy No Circula se mantiene en operación en la Ciudad de México (CDMX) y en distintos municipios conurbados del Estado de México como parte de las medidas implementadas para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Del 18 al 24 de mayo de 2026, estarán vigentes las restricciones vehiculares contempladas dentro de este esquema.

Las limitaciones a la circulación se establecen con base en el color del engomado del vehículo, el último dígito de la placa y el holograma de verificación correspondiente. Por ello, se recomienda a los automovilistas consultar con anticipación el día en que deben suspender su circulación para evitar multas o sanciones.

El horario de operación del programa se mantiene sin cambios y continuará aplicándose de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos no circulan del 18 al 24 de mayo de 2026 en la CDMX y el Edomex?

Para esta semana, el calendario de restricciones del programa Hoy No Circula en la CDMX queda establecido de la siguiente manera:

Hoy No Circula lunes 18 de mayo de 2026

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula martes 19 de mayo de 2026

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula miércoles 20 de mayo de 2026

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula viernes 22 de mayo de 2026

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula sábado 23 de mayo de 2026

Vehículos con holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2 y foráneos no circulan todos los sábados

Hoy No Circula domingo 24 de mayo: libre circulación

Los domingos, el programa Hoy No Circula no entra en operación, por lo que la circulación está permitida para todos los vehículos sin restricciones.

ESPECIAL / sedema.cdmx.gob.mx

**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o no

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en 2026?

El programa Hoy No Circula está vigente este año en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 de los 125 municipios del Estado de México, principalmente en aquellos que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Entre ellos se encuentran Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Atizapán.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Algunos vehículos están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos con holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Unidades de emergencia y seguridad pública

Vehículos de servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con autorización

Autos con pase turístico vigente

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico

Temporada de ozono 2026 y posible Doble Hoy No Circula

Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales ante altos niveles de contaminación.

Cuando se declara una contingencia, entra en operación el Doble Hoy No Circula, una medida que amplía las restricciones vehiculares y provoca que dos engomados suspendan su circulación por día, en lugar de uno.

Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.

¿Cuánto se paga de multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México no es un descuido menor. Los conductores saben que quienes ignoran esta restricción se exponen a sanciones que van de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale a multas aproximadas de entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos.

La aplicación de estas penalizaciones corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi). A esto se suma una consecuencia frecuente: el envío del vehículo al corralón, lo que implica pagar costos extra por arrastre y días de resguardo.

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