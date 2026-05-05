Martes, 05 de Mayo 2026

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¿Cómo preparar un botiquín de emergencia para la temporada de calor 2026?

Para Jalisco, se esperan temperaturas de más de 40 grados que pueden afectar sobre todo a bebés y adultos mayores

Por: SUN .

Evitar un golpe de calor es primordial para la salud pública en estas fechas. SUN/F. Rojas

Evitar un golpe de calor es primordial para la salud pública en estas fechas. SUN/F. Rojas

La ola de calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por tal motivo, a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calor, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

     

¿Qué debe tener un botiquín de emergencia para la época de calor 2026?

Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un golpe de calor con los siguientes objetos:

  • Sobres de sales de rehidratación oral
  • Botellas de agua
  • Un termómetro
  • Toallas o paños de refrigeración húmeda
  • Un ventilador o nebulizador portátil con pilas
  • Lista para detectar y tratar los síntomas de estrés térmico
     

¿Qué es el estrés térmico y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

  • Labios secos y boca pegajosa
  • Sed excesiva
  • Sudoración excesiva
  • Debilidad y mareos
  • Náuseas y vómitos
  • Pequeñas ampollas y erupciones
  • Sarpullidos por calor
  • Fiebre leve
  • Hemorragias nasales
  • Calambres, generalmente en brazos y piernas

Síntomas graves de estrés térmico:

  • Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (síntomas más graves)
  • Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)
  • Desmayo
  • Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura
  • Ritmo cardíaco y respiración acelerados
  • Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda)

JM

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