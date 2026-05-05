La ola de calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por tal motivo, a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calor, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

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¿Qué debe tener un botiquín de emergencia para la época de calor 2026?

Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un golpe de calor con los siguientes objetos:

Sobres de sales de rehidratación oral

Botellas de agua

Un termómetro

Toallas o paños de refrigeración húmeda

Un ventilador o nebulizador portátil con pilas

Lista para detectar y tratar los síntomas de estrés térmico

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¿Qué es el estrés térmico y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

Labios secos y boca pegajosa

Sed excesiva

Sudoración excesiva

Debilidad y mareos

Náuseas y vómitos

Pequeñas ampollas y erupciones

Sarpullidos por calor

Fiebre leve

Hemorragias nasales

Calambres, generalmente en brazos y piernas

Síntomas graves de estrés térmico:

Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (síntomas más graves)

Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)

Desmayo

Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura

Ritmo cardíaco y respiración acelerados

Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda)

JM