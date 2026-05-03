¿El calor te está enfermando? Descubre si eres vulnerable

En medio de las intensas olas de calor que azotan actualmente en el país, es crítico entender qué nos pone en riesgo y quién está en mayor peligro. Según Mayo Clinic, regular la temperatura depende del sistema nervioso central. En niños menores de cuatro años este sistema no está desarrollado, y en mayores de 65 se deteriora, dejándolos sin defensas.

Es una negligencia común pensar que solo los trabajadores al aire libre sufren. El cuándo y dónde también importan: la exposición repentina al calor, como viajar a un clima cálido sin aclimatarse, detona emergencias médicas. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Forzarlo sin preparación es un desastre garantizado, especialmente sin aire acondicionado.

Medicamentos que son contraproducentes con el calor

Ciertos medicamentos alteran drásticamente cómo el cuerpo responde a la deshidratación. Los diuréticos, que obligan a eliminar líquidos, y los antidepresivos, interfieren con el enfriamiento natural. Si tomas betabloqueadores para la presión arterial, tu riesgo de sufrir un golpe de calor se multiplica silenciosamente cada día.

A esto se suman condiciones de salud preexistentes que la población suele subestimar irresponsablemente. Enfermedades crónicas del corazón, obesidad y sedentarismo limitan severamente la resistencia física. Es alarmante ver a personas con antecedentes de insolación exponerse sin precaución, ignorando que su cuerpo ya perdió capacidad de termorregulación y es propenso a un episodio mucho más grave.

Prevención real frente a la negligencia climática

La falta de aire acondicionado en muchas viviendas agrava esta crisis de salud pública. Aunque los ventiladores ofrecen un alivio psicológico temporal, no logran reducir la temperatura corporal central durante el calor extremo. Depender exclusivamente de ellos en plena ola de calor es un error crítico que llena las urgencias, demostrando una preocupante falta de educación preventiva.

Para no convertirte en una estadística más, adopta medidas inmediatas. Tips rápidos de supervivencia:

Hidratación: Bebe agua antes de tener sed, evita alcohol y cafeína. Revisa tu botiquín: Consulta si tus medicinas deshidratan. Aclimatación: Limita tu tiempo al sol si no estás acostumbrado. Ropa: Usa prendas holgadas y claras que permitan evaporar el sudor.

No podemos culpar únicamente al sol cuando nuestras decisiones nos ponen en jaque. La prevención exige responsabilidad para proteger a los vulnerables. El golpe de calor castiga a quienes ignoran sus riesgos, desde la inmadurez del sistema nervioso central hasta los efectos de los antidepresivos. Actúa con anticipación y no permitas que la negligencia te convierta en la próxima víctima fatal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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