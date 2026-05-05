INAPAM: Las mejores pastelerías con descuento para adultos mayores en CDMX y Edomex

Ya sea para un cumpleaños, una ocasión especial o incluso para celebrar el próximo Día de las Madres, la tarjeta INAPAM permite que los beneficiarios accedan a descuentos en distintas pastelerías y lugares de postres en la Ciudad de México y el Estado de México , con el objetivo de que disfruten de los festejos sin gastar demasiado.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es el organismo mexicano encargado de garantizar el bienestar de las personas adultas mayores. Para cumplir con esta tarea, ofrece la llamada credencial INAPAM, un documento que les permite obtener descuentos en ámbitos clave para su desarrollo.

Dentro de los rubros que abarca se encuentran el transporte, la salud, actividades recreativas, vestimenta, servicios y, por supuesto, alimentación. Es por este motivo que la tarjeta contempla descuentos en pastelerías, tiendas de abarrotes, restaurantes y otros establecimientos ideales para surtir la despensa.

Sin embargo, este beneficio también puede ser aprovechado para festejos, pues con la tarjeta del INAPAM los adultos mayores pueden acudir a los negocios participantes y comprar pastel, postres, pan y todo lo necesario para celebrar sin comprometer demasiado sus finanzas.

Tanto en la capital como en el Estado de México existen varias pastelerías reconocidas que mantienen un convenio con INAPAM. A continuación, te compartimos la lista para que organices tus eventos sin afectar tu bolsillo.

¿Qué pastelerías tienen descuento con la tarjeta INAPAM?

Ciudad de México

Alcaldía Benito Juárez, Pastelería Patricia Ramírez Herrera — descuento: 10%

Estado de México

Coyotepec, Pastelería Moni — descuento: 30%

Coyotepec, Pastelería Venecia — descuento: 20%

Naucalpan de Juárez, Desayunos Miki — descuento: 5% en menú y 20% en pasteles

Naucalpan de Juárez, Pastelería y Repostería La Florida — descuento: 10%

Otzolotepec, Pastelería Annic Petit — descuento: 5%

Valle de Chalco Solidaridad, Panadería y Pastelería Independencia — descuento: 15%

¿Cómo acceder a los descuentos en pastelerías con INAPAM?

Los descuentos mencionados están disponibles para todas las personas adultas mayores de 60 años que cuenten con su credencial del INAPAM vigente.

Para hacer válida la promoción, solo deberán acudir a alguno de los establecimientos señalados y presentar su tarjeta en buen estado y con los datos legibles antes de realizar el pago.

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Cabe destacar que no todos los productos aplican para el descuento, por lo que se recomienda consultar previamente los términos y condiciones de cada establecimiento.

De esta manera, la credencial INAPAM continúa posicionándose como un apoyo importante para las personas adultas mayores, permitiéndoles acceder a beneficios que facilitan sus compras cotidianas y celebraciones especiales sin afectar su economía.

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