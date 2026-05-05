INAPAM + Día de las Madres: Los principales beneficios para adultos mayores en mayo 2026

En México, el Día de las Madres es una de las fechas más importantes del año, pues se celebra el amor y compromiso de las personas que nos dieron la vida. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene esto muy claro, y es por eso que mantendrá descuentos y beneficios exclusivos para las mujeres mayores de 60 años este próximo 10 de mayo.La tarjeta INAPAM es una de las herramientas más reconocidas y funcionales del país para las personas adultas mayores, ya que con ella pueden acceder a múltiples beneficios especiales como descuentos en distintos ámbitos que ayudan a mejorar su calidad de vida.Incluso en fechas importantes y días festivos como el Día de las Madres, las personas que cuenten con la credencial del organismo mexicano podrán hacer uso de ella para festejar y consentirse sin gastar demasiado.De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la Credencial INAPAM 2026, este 10 de mayo las personas adultas mayores podrán obtener descuentos en los siguientes lugares:Puedes consultar los lugares participantes de cualquiera de los rubros mencionados en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-testAhí deberás seleccionar el apartado de tu preferencia, ya sea “Alimentación”, donde se encuentran restaurantes, o “Vestido y Hogar”, en el que podrás encontrar zapaterías, boutiques y más. Dentro del listado deberás buscar el Estado y ciudad correspondiente para ubicar los negocios participantes en tu localidad.Para comenzar a recibir los descuentos, solo es necesario acudir a alguno de los establecimientos participantes y presentar la credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles antes de realizar el pago.Cabe destacar que cada establecimiento cuenta con términos y condiciones distintas, por lo que se recomienda consultar previamente las reglas de aplicación del descuento, así como los productos o días en los que es válido.De esta manera, la credencial INAPAM se mantiene como un apoyo importante para las personas adultas mayores, al facilitar el acceso a beneficios que permiten celebrar fechas especiales como el Día de las Madres sin afectar su economía.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP