INAPAM + Día de las Madres: Los principales beneficios para adultos mayores en mayo 2026

En México, el Día de las Madres es una de las fechas más importantes del año, pues se celebra el amor y compromiso de las personas que nos dieron la vida. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene esto muy claro, y es por eso que mantendrá descuentos y beneficios exclusivos para las mujeres mayores de 60 años este próximo 10 de mayo.

Te puede interesar: INAPAM: Las mejores pastelerías con descuento para adultos mayores en CDMX y Edomex

La tarjeta INAPAM es una de las herramientas más reconocidas y funcionales del país para las personas adultas mayores, ya que con ella pueden acceder a múltiples beneficios especiales como descuentos en distintos ámbitos que ayudan a mejorar su calidad de vida.

Incluso en fechas importantes y días festivos como el Día de las Madres, las personas que cuenten con la credencial del organismo mexicano podrán hacer uso de ella para festejar y consentirse sin gastar demasiado.

¿Qué descuentos INAPAM se pueden aprovechar este Día de las Madres?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la Credencial INAPAM 2026, este 10 de mayo las personas adultas mayores podrán obtener descuentos en los siguientes lugares:

Tiendas de ropa y calzado: INAPAM mantiene convenios con marcas como Flexi y Suburbia, además de negocios locales que ofrecen descuentos para personas adultas mayores.

INAPAM mantiene convenios con marcas como Flexi y Suburbia, además de negocios locales que ofrecen descuentos para personas adultas mayores. Restaurantes y cafeterías: Los beneficiarios del INAPAM cuentan con una amplia lista de restaurantes y sitios de comida que ofrecen rebajas de hasta el 30 por ciento en el consumo total.

Los beneficiarios del INAPAM cuentan con una amplia lista de restaurantes y sitios de comida que ofrecen rebajas de hasta el 30 por ciento en el consumo total. Transporte y turismo: Agencias de viaje, medios de transporte y hoteles ofrecen descuentos a quienes presenten su credencial vigente.

Agencias de viaje, medios de transporte y hoteles ofrecen descuentos a quienes presenten su credencial vigente. Salud y bienestar: Centros de salud, farmacias y servicios de belleza también forman parte de los establecimientos con beneficios para personas adultas mayores.

Centros de salud, farmacias y servicios de belleza también forman parte de los establecimientos con beneficios para personas adultas mayores. Actividades recreativas: Teatros, museos, shows y otros espacios culturales ofrecen descuentos con la credencial INAPAM en distintos puntos del país.

¿Cómo saber qué establecimientos tienen descuento INAPAM?

Puedes consultar los lugares participantes de cualquiera de los rubros mencionados en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

Ahí deberás seleccionar el apartado de tu preferencia, ya sea “Alimentación”, donde se encuentran restaurantes, o “Vestido y Hogar”, en el que podrás encontrar zapaterías, boutiques y más. Dentro del listado deberás buscar el Estado y ciudad correspondiente para ubicar los negocios participantes en tu localidad.

¿Cómo acceder a los descuentos de la tarjeta INAPAM?

Para comenzar a recibir los descuentos, solo es necesario acudir a alguno de los establecimientos participantes y presentar la credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles antes de realizar el pago.

Cabe destacar que cada establecimiento cuenta con términos y condiciones distintas, por lo que s e recomienda consultar previamente las reglas de aplicación del descuento , así como los productos o días en los que es válido.

De esta manera, la credencial INAPAM se mantiene como un apoyo importante para las personas adultas mayores, al facilitar el acceso a beneficios que permiten celebrar fechas especiales como el Día de las Madres sin afectar su economía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP