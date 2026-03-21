Por qué no puedes salir de una relación tóxica: la explicación del cerebro

Las relaciones tóxicas se han convertido en temas recurrentes entre las personas, pero poco se entiende en realidad sobre ellas. Con frecuencia, se cree que el desajuste en una pareja tiene que ver exclusivamente con las acciones negativas y se piensa que la solución radica “en echarle ganas”, pero el cerebro ha formado un patrón emocional reforzado que necesita de estrategia, no únicamente de voluntad.

¿Por qué la relación de pareja se parece a una adicción?

El Maestro en Terapia Gestalt, Sergio Iván Vázquez Esparza, compartió que a nivel neurológico apegarse a una relación conflictiva no es "irracional", como pudiera pensarse, sino que es el resultado de varios sistemas del cerebro trabajando juntos .

Uno es el sistema de recompensa , que es cuando la relación tiene momentos de peleas intensas, seguidas de reconciliaciones, lo que provoca que el cerebro libere dopamina de forma intermitente. Eso significa que no sabes cuándo vendrá “el momento bueno”, pero cuando llega, se siente muy placentero. Y a eso se le llama “refuerzo intermitente” y sigue la lógica de una adicción . "Es como si el cerebro dijera: vale la pena aguantar lo malo porque llega algo muy bueno", declaró el psicoterapeuta.

La segunda razón neurológica es cómo el vínculo emocional despierta el apego y genera oxitocina , lo que significa que cuando hay momentos de cercanía, como son los eventos de afecto, intimidad sexual o reconciliación, se libera la oxitocina, lo que reduce la percepción de amenaza; además, hace que la otra persona se sienta necesaria y fortalece el vínculo emocional.

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Y el tercero es la respuesta al estrés o la liberación del cortisol . En una relación conflictiva se activa el sistema de estrés, que aumenta el cortisol, poniendo al cuerpo en un estado de alerta. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a ese nivel de estrés y lo normaliza, lo que hace que la calma se “sienta extraña o incluso aburrida” , por lo que, en otras palabras, mantener el conflicto es igual a permanecer en una zona conocida que garantiza que la relación no se va a terminar. “Es más seguro mantener el conflicto que terminar la relación”, declaró Vázquez Esparza.

¿Qué se sugiere para restablecer la armonía en la pareja?

Para salir de este tipo de conflicto, no basta sólo el deseo, sino reentrenar el cerebro , declaró Sergio Iván Vázquez. Y eso se logra a través de la psicoterapia , que se convierte en un laboratorio para crear formas diferentes y, por lo tanto, relaciones distintas.

La terapia de grupo es una opción extraordinaria en este propósito porque estimula y crea las condiciones para aprender a hacer vínculos saludables a través de las interacciones que se establecen .

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