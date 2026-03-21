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Desfile Catrinas Mundialistas en CDMX: Fecha, horario, ruta y cierres viales

La Ciudad de México albergará un desfile de Catrinas Mundialistas que avanzará por Reforma y el Centro, con ajustes a la movilidad

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El desfile de Catrinas Mundialistas llegará a la capital con un trayecto por vialidades emblemáticas. AP

El desfile de Catrinas Mundialistas llegará a la capital con un trayecto por vialidades emblemáticas. AP

La Ciudad de México se alista para recibir uno de los eventos más llamativos rumbo al Mundial 2026: el desfile de “Catrinas Mundialistas”, una celebración que fusiona la tradición mexicana con la pasión por el futbol y que recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital.

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Organizado por la Autoridad del Centro Histórico, el evento se llevará a cabo este domingo 22 de marzo y busca reunir a cientos de asistentes caracterizados, así como a aficionados que deseen sumarse al ambiente festivo previo a la Copa del Mundo. Además, contará con la participación de agrupaciones y artistas que darán vida a las emblemáticas catrinas con temática futbolística.

¿Dónde y a qué hora iniciará el desfile de catrinas?

El desfile está programado para iniciar a las 14:00 horas, con punto de partida en el Ángel de la Independencia y cierre en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Sin embargo, desde las 08:00 horas se instalarán módulos de maquillaje profesional para quienes quieran caracterizarse como catrinas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar contratiempos. También se invita a los asistentes a portar algún distintivo de la Selección Mexicana para integrarse a la temática del evento.

¿Qué calles estarán cerradas y por dónde pasará?

El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, continuará por Avenida Juárez y concluirá hasta la explanada de Bellas Artes, lo que permitirá a los asistentes disfrutar del desfile en puntos emblemáticos de la ciudad.

Debido a este trayecto, se prevén cierres viales y afectaciones en la circulación en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, así como en calles aledañas. Entre las vialidades que podrían verse impactadas se encuentran Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

 X/@OVIALCDMX
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Recomendaciones de la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre posibles desvíos y rutas alternas.

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Asimismo, se sugiere evitar la zona centro durante el desarrollo del evento, especialmente en el horario del desfile, y optar por vías alternas para reducir tiempos de traslado. También se recomienda el uso de transporte público para quienes planeen acudir al evento o transitar por la zona.

El desfile de “Catrinas Mundialistas” busca no solo ofrecer un espectáculo visual, sino también promover la convivencia familiar, fortalecer la identidad cultural y posicionar a la Ciudad de México como una de las sedes clave del Mundial 2026.

   

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