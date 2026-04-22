El incremento en la cantidad de lotes de mangos larvados ha levantado preocupaciones entre los productores de las asociaciones "Mangueros Unidos de Tapanatepec y Chahuites", así como de “Río Ostuta”.

A un mes de que termine la temporada de exportación de mango en la zona oriente del Istmo. los productores confirmaron que a la fecha acumulan 99 lotes del fruto con larvas que no podrán ser exportados al mercado norteamericano, aproximándose a los 157 que se presentaron en 2023.

¿Cuántos lotes de mango se perdieron?

A nivel nacional, hasta finales de marzo de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó la cancelación de 161 lotes en todo el país, lo que equivale al 0.82% de los embarques totales.

En la primera semana de abril, las autoridades de Senasica cancelaron la movilización de 89 lotes larvados de la zona oriente del Istmo. Ahora subió a 99, porque seguramente, explicaron, "bajó la venta ilegal de tarjetas de exportación" a raíz de las denuncias que se hicieron.

Apenas 40 toneladas de mango exportado

De acuerdo con los reportes que recibieron ayer martes los productores, desde el Istmo oaxaqueño se han exportado poco más de 40 toneladas de mango en sus variedades de Ataulfo y Tommy, y falta un mes de corte.

A pesar de los contratiempos en Oaxaca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó a mediados de abril de 2026 que la exportación de mango hacia EU fluye con normalidad. Para la temporada actual, se inscribieron más de 19 mil huertos en ocho estados del país, abarcando 102 mil hectáreas . Hasta el momento, México ha logrado exportar más de 45 mil toneladas de este fruto, y se proyecta que los envíos superen las 350 mil toneladas al cierre de la temporada en septiembre.

¿Por qué se infecta el mango?

La presencia de larvas en los mangos es consecuencia directa de la mosca de la fruta, una plaga que deposita sus huevos en el interior del producto, provocando que la pulpa adquiera una consistencia gomosa y arruinando su valor comercial. Para combatir esto, el Senasica opera la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, instalando redes de trampeo y aplicando controles biológicos. Cuando los inspectores detectan larvas, el huerto queda automáticamente impedido para exportar durante el resto de la temporada, protegiendo así el prestigio de la producción nacional.

La temporada de exportación termina en mayo en el corredor manguero, por las empacadoras se desplazan a Sinaloa, Nayarit y Guerrero, donde el corte arranca después de mayo, para el acopio, pero el corte del fruto sigue hasta agosto en el Istmo.

Desde ahora, dijeron los mangueros, nos vamos a preparar para que, a partir de septiembre, trabajemos en la limpieza de los huertos y en el combate de la mosca de la fruta que daña la producción, pone en peligro la exportación y causa daños económicos a los productores.

TG