Un golpe histórico al corazón del Triángulo Dorado: las fuerzas federales capturaron a la mano derecha y al operador financiero de "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta detención estratégica desarticula la logística de guerra y seguridad de una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.

Agentes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina detuvieron a diez presuntos integrantes del grupo delictivo “Gente del Guano”, ligado a una facción del Cártel del Pacífico, el cual es liderado por Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo” .

En un comunicado conjunto, las comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval señalaron que la acción se llevó a cabo "bajo estricto apego a las leyes nacionales" y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango, zona perteneciente al llamado Triángulo Dorado.

¿Quiénes son los detenidos en el Triángulo Dorado?

Entre los detenidos se encuentran Abel “N”, identificado como la mano derecha y persona de mayor confianza de Aureliano Guzmán Loera, alias El “Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” , preso en Estados Unidos.

Asimismo, fue capturado Eber Israel “N”, señalado como operador financiero y logístico del grupo, presuntamente encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

También fue detenido Etzair Lugo “N”, a quien las autoridades identifican como jefe de seguridad y responsable de las confrontaciones con grupos rivales, entre ellos células del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del Cártel Sinaloa de Ismael '"El Mayo" Zambada.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo?

Durante la operación, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora minimi calibre 5,56 milímetros, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, así como diversos cargadores y cartuchos.

Las autoridades destacaron que la inteligencia que permitió concretar las detenciones se obtuvo mediante información compartida por autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos.

Los detenidos y el armamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

El operativo representa un golpe a la estructura de seguridad y logística de la facción encabezada por Aureliano Guzmán Loera en la zona serrana conocida como el Triángulo Dorado, entre Durango y Sinaloa.

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