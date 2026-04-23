La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que informa sobre una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 23 sujetos (nueve personas físicas y 14 morales) presuntamente pertenecientes a una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana .

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría señalado a las personas por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas . Estos datos fueron compartidos al Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comunicado de Hacienda sobre la denuncia interpuesta ante la FGR. @Hacienda_Mexico

La actuación del Gobierno de México a través de la UIF

La UIF, según dice el comunicado, realizó diversos análisis financieros, fiscales y corporativos de las actividades fiscales y económicas de los sujetos señalados. El organismo identificó la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos .

Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.

Por otro lado, se detectaron discrepancias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

La denuncia ante la FGR

Luego de completar estos análisis y complementarlos con la información del Departamento del Tesoro de EU, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, el organismo perteneciente a Hacienda incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

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FF