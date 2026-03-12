Dos adultos mayores que estaban desaparecidos desde el pasado 14 de febrero fueron encontrados en una cisterna en la Ciudad de México (CDMX). Estos son los detalles del caso:

Los cuerpos de una pareja de adultos mayores que se encontraban desaparecidos desde mediados de febrero fueron localizados en avanzado estado de descomposición en el interior de una cisterna ubicada en su propio negocio , en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hallazgo ocurrió en un local situado en el cruce de Henry Ford y Norte 70-A, en la colonia Faja de Oro, luego de que un familiar acudiera al lugar para intentar localizar a la pareja, tras varias semanas sin tener noticias de ellos.

Al revisar el interior de la cisterna, descubrió los cuerpos de Lilia y Alejandro, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, desde esa fecha familiares perdieron todo contacto con ambos adultos . Inicialmente intentaron comunicarse por teléfono, sin obtener respuesta, y posteriormente acudieron a su vivienda, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde encontraron el domicilio vacío.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares comenzaron a buscarlos en distintos lugares que frecuentaban, hasta que finalmente acudieron al negocio donde la pareja trabajaba rentando andamios y hamacas para construcción.

Autoridades investigan el caso

Tras el hallazgo, bomberos de la Ciudad de México y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) realizaron durante la noche y la madrugada maniobras para extraer los cuerpos del depósito de agua.

El inmueble permaneció acordonado por varias horas mientras agentes de la Policía de Investigación y personal forense efectuaban las diligencias correspondientes. Vecinos de la zona observaron la presencia de patrullas, personal pericial y equipos de emergencia que trabajaron para recuperar los restos.

La fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la pareja y establecer cómo sus cuerpos terminaron dentro de la cisterna. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.

Resumen

* 14 de febrero fue la fecha desde que los familiares dejaron de tener comunicación con Lilia y Alejandro.

* En un principio, familiares de los dos adultos mayores acudieron a su vivienda en Naucalpan para intentar localizarlos, pero estaba vacía.

