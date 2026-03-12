¿Adiós al Doble Hoy No Circula? La propuesta para hacer home office durante la contingencia ambiental

En el transcurso del 2026, la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula, llamado así ya que, a diferencia del programa habitual del Hoy No Circula, esta medida implica restricciones adicionales, han sido frecuentes en Ciudad de México (CDMX). La activación más reciente de contingencia fue el 10 de marzo y el pasado 11 de marzo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) desactivó la fase 1 de la alerta atmosférica.

Las contingencias han sido tan frecuentes que hay en la mira presentar un plan que propone permitir a las y los empleados trabajar desde casa en caso de activarse estas alertas.

¿Home office en las contingencias ambientales?

La propuesta fue presentada por la diputada Elvia Estrada Barba en 2025 y su objetivo es que los empleadores, tanto en empresas públicas como privadas, permitan a sus empleadas y empleados trabajar desde casa (home office) los días en los que se active la contingencia ambiental por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). La iniciativa busca reformar la Ley Federal del Trabajo bajo esta premisa.

De acuerdo a la legisladora, una de las principales razones por las que se propone es porque, si se limita la circulación de vehículos con el Doble Hoy No Circula, es más probable que la gente sature el transporte público y el impacto ambiental no baje tan rápido.

Cabe destacar que esta propuesta actualmente sigue bajo revisión en comisiones del Congreso local.

¿Qué autos no circulan hoy 12 de marzo en CDMX?

Ya que la CAMe suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en CDMX, este jueves 12 de marzo el programa Hoy No Circula opera de manera normal. Estos son los autos que no circulan hoy 12 de marzo en CDMX:

Autos con holograma 1 y 2, engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

¿Qué autos sí circulan hoy 12 de marzo en CDMX?

Los vehículos que quedan exentos este jueves 12 de marzo del Hoy No Circula en CDMX son:

Los de emergencia

El transporte público

Los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00

Motocicletas y automóviles con placas para personas con discapacidad.

