Detienen a Samuel "N", uno de los 10 más buscados por el FBI, en Sinaloa

La captura fue lograda gracias a trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México con el FBI

Por: Fabián Flores

Harfuch compartió que Washington ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a la captura de Samuel "N". X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó desde sus redes sociales sobre la captura de Samuel "N", sujeto que se encuentra entre uno de los 10 sujetos más buscados por el FBI.

El funcionario detalló que Samuel "N" fue detenido en Culiacán, Sinaloa, luego de llevarse a cabo trabajos de investigación de manera interna en el Gabinete de Seguridad y con la cooperación internacional proporcionada por Estados Unidos.

Harfuch da a conocer la captura de uno de los 10 sujetos más buscados por el FBI. X / @OHarfuch

Las corporaciones mexicanas involucradas en este operativo y aprehensión fueron:

  • Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)
  • Fiscalía General de la República (FGR)
  • Guardia Nacional (GN)
  • SSPC
  • Instituto Nacional de Migración

Harfuch compartió que Washington ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a la captura de Samuel "N".

