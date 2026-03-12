¿Cuánto aumentó el diésel en México esta semana?

El conflicto en Medio Oriente genera que los combustibles incrementen su costo para el consumidor, incluido, desde luego, el diésel. ¿Cuánto subió esta semana? Estos son los datos:

El precio del diésel en México se está encareciendo por los efectos colaterales de la guerra en Irán y ya reporta un incremento de hasta 9% en algunas estaciones de servicio del país , de acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia especializada PetroIntelligence.

Incluso, fuentes del sector gasolinero indican que el precio del combustible ya se incrementó más de 2.30 pesos en promedio en el país esta semana respecto a los niveles de hace un año, llegando a ofrecerse hasta en 28.60 pesos por litro .

Hace un mes, el precio del diésel, combustible clave para el movimiento de mercancías y de pasajeros en el país, se había situado en 27.65 pesos por litro.

Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, explicó que, de mantenerse la tendencia, habrá problemas para el país, ya que el diésel es el principal energético con el que se mueven las mercancías y el turismo, por lo que podría reflejarse negativamente en la inflación y afectar a la economía.

El experto señaló que el gobierno ha trabajado para contener el aumento de los combustibles incluso desde el año pasado, cuando había precios bajos.

A raíz de la guerra, con el barril de los crudos de referencia acercándose a 118 dólares por barril, Montufar destacó que el gobierno, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), aumentó de forma diferenciada los precios.

Se respetó el acuerdo para topar la gasolina regular, pero en el caso del diésel sí se ha trasladado, aunque es solamente 15% del aumento global.

Situación en México

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Energía, 85% de los combustibles en México son distribuidos y comercializados por la petrolera estatal, mientras que el resto corresponde a permisos de empresas privadas.

Desde hace un año, cuando se acordó topar el precio de la gasolina regular en 23.99 pesos el litro, se han perdido recursos. Ahora, con la actualización y renovación de ese acuerdo, Pemex y los gasolineros tendrán que sacrificar parte de sus ganancias, pero podrán compensar a través de la gasolina premium o el diésel.

Según expertos, a partir de este fin de semana se podrían aplicar incentivos fiscales para evitar que el precio de los combustibles tenga un impacto negativo en la economía nacional .

Precio de la gasolina magna se mantendrá en 24 pesos el litro

Luego de un año de su implementación, e l Gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina magna en el país .

En entrevista al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

"Igual, se renueva continuamente (para la magna)", señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.

El funcionario enfatizó que el Gobierno federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible .

"No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina", afirmó.

El acuerdo fue firmado originalmente el 15 de febrero de 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar mediante un precio máximo voluntario de 24 pesos por litro.

Desde entonces, el mecanismo se revisa periódicamente cada seis meses para evaluar su continuidad y posibles ajustes , con la participación voluntaria de empresas gasolineras y autoridades del sector energético.

